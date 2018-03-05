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Alaşehir Belediyesinden iki mahallede yol çalışması

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çağlayan ve Akkeçili mahallelerinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Alaşehir Belediyesi genişleyen hizmet alanı ile şehrin dört bir yanında çalışmalara...

Alaşehir Belediyesinden iki mahallede yol çalışması

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çağlayan ve Akkeçili mahallelerinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Alaşehir Belediyesi genişleyen hizmet alanı ile şehrin dört bir yanında çalışmalara...

05 Mart 2018 Pazartesi 13:57
Alaşehir Belediyesinden iki mahallede yol çalışması

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çağlayan ve Akkeçili mahallelerinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alaşehir Belediyesi genişleyen hizmet alanı ile şehrin dört bir yanında çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir yasası ile Alaşehir’in yeni mahallesi olan köylerdeki çalışmalar Fen İşleri müdürlüğünce sürdürülüyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çağlayan ve Akkeçili Mahallelerinde alt yapı çalışmaları sırasında bozulan yollarda çalışmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Alaşehir’de bozuk yol kalmayacağına dair verdikleri sözlerin arkasında olduklarını ve çalışmaların son hızla devam ettiğini belirtti. Başkan Karaçoban, “Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında hummalı bir çalışma yapıyor. Çalışmalarımızın meyvelerini kısa sürede alacağız” diye konuştu.
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