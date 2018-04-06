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Alaşehir Belediyesinden hummalı çalışma

Alaşehir Belediyesi, hummalı çalışmalarına ilçe genelinde devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt, yol iyileştirme, kilit parke çalışmalarına belirli bir program dahilinde devam ediyor.Alaşehir...

Alaşehir Belediyesinden hummalı çalışma

Alaşehir Belediyesi, hummalı çalışmalarına ilçe genelinde devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt, yol iyileştirme, kilit parke çalışmalarına belirli bir program dahilinde devam ediyor.Alaşehir...

06 Nisan 2018 Cuma 14:31
Alaşehir Belediyesinden hummalı çalışma

Alaşehir Belediyesi, hummalı çalışmalarına ilçe genelinde devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt, yol iyileştirme, kilit parke çalışmalarına belirli bir program dahilinde devam ediyor.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri Horzumalayaka, Uluderbent, Serinyayla ve Kurtuluş mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Horzumalayaka Mahallesi düğün salonu için gün sayıyor

Alaşehir Belediyesi tarafından, Horzumalayaka Mahallesine kazandırılan düğün salonu için çalışmalarda sona gelindi. Düğün salonu çevresindeki yol iyileştirme çalışmaları devam ederken bir yandan da düğün salonu çevresinde taş duvar örme çalışmaları devam ediyor.

Uluderbent Mahallesinde kilit parke tamiratı

Alaşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uluderbent Mahallesinde, kilit parke taşı ile kaplanmış sokakların bozulan ve deforme olan kısımlarını tamir ederek düzgün bir hale getiriyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Serinyayla Mahallesinde yol dolgu çalışması devam ederken diğer yandan Kurutuluş Mahallesinde yeni özel hastane yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşın daha rahat bir ilçede yaşaması için çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, “Alaşehir’in her noktasına hizmet götürebilme adına mevsim şartları ne olursa çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz rahat olsun. İçinde yaşadığımız bu güzide şehrimiz yapılan çalışmaları fazlasıyla hak ediyor. Halkımızdan aldığımız bu güç ve destekle çalışmalarımızı şehrimize yaymak için gece gündüz çalışacağız" dedi.
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