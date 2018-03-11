Akıllı kavşak asfaltlanıyor

Şehir merkezindeki trafik sıkışıklığını çözebilmek adına aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Devlet Hastanesi kavşağında gerçekleştirdiği akıllı kavşak uygulamasının ardından bölgede asfalt çalışmalarına bugün başlandı. Çalışmayla ilgili bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, çalışmaların yarın akşam saatlerinde tamamlanacağını söyledi.

İl merkezinde trafik akışının rahatlamasına yönelik olarak çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği modern kavşak projelerinin yanı sıra mevcut kavşaklarda da iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nca Devlet Hastanesi Kavşağı’nda gerçekleştirilen akıllı kavşak uygulamasının ardından, bölgede asfalt çalışmalarına da start verildi. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir de Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışmayla ilgili bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Bilindiği üzere Öğretmenevi Kavşağımızı yaklaşık bir buçuk ay önce tamamlamıştık. Onun devamı olan Devlet Hastanesi kavşağında da çalışmalara o günden itibaren başlandı. Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından bu kavşakta akıllı kavşak projesi hazırlandı ve hayata geçirildi. Onların çalışmasına müteakip biz de asfalt çalışmalarına başladık. Bugün sabah itibariyle başlandı, yarın akşama kadar da tamamlanacak” dedi.

Güzergah üzerinde doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan bölgenin de yer aldığını dile getiren Daire Başkanı Fevzi Demir, “Öğretmenevinden başlayıp Devlet Hastanesi Kavşağı’ndan, Jandarma’nın bulunduğu kavşağa kadar devam ederek bu çalışmayı sonlandıracağız. Buralar Manisa’nın trafik açısından kilit noktaları. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize talimatları ile Manisa trafiğini rahatlatma adına bu çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Trafiğin daha hızlı akması ve zaman kaybının olmaması adına Manisa trafiğini rahatlatma adına elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.

Akıllı kavşakların sağlıklı ve hızlı trafik akışının sağlanması adına uygulandığını belirten Daire Başkanı Fevzi Demir, “Beklemenin önlenmesi ile hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlanacak. Bu akıllı kavşaklarla gerçek zamanlı olarak kavşaktaki yoğunluk ölçümlendirilerek trafiğe yön veriliyor. Dolayısıyla bu kavşakta daha önceden vatandaşlar yoğun saatlerde 5-10 dakikada geçiyorsa şimdi yaklaşık 1 dakikada geçecekler. Bu hem akaryakıt tasarrufu sağlayacak, hem çevreye verilen zarar ortadan kaldırılmış olacak hem de günümüzün en değerli unsurlarından olan zamandan tasarruf sağlayacak. Dolayısıyla vatandaşımıza olumlu yansıması olacak. İnşallah bu çalışmamızı yarın akşam itibariyle tamamlamış olacağız ve Manisa’ya güzel bir kavşak daha kazandırmış olacağız. Ayrıca asfalt sezonu da artık yavaş yavaş geliyor. 17 ilçemizde de vatandaşlarımızın güvenli seyahatleri için elimizden gelen iyileştirmeleri ve asfalt çalışmalarını yapmaya başlayacağız” dedi.