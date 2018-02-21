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Akhisar’da sağlığa büyük yatırım

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yıllardır atıl vaziyette bulunan bin 200 dekarlık eski sigara fabrikası alanının 100 bin metrekarelik bölümü, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına devredildi. Devredilen...

Akhisar’da sağlığa büyük yatırım

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yıllardır atıl vaziyette bulunan bin 200 dekarlık eski sigara fabrikası alanının 100 bin metrekarelik bölümü, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına devredildi. Devredilen...

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:46
Akhisar’da sağlığa büyük yatırım

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yıllardır atıl vaziyette bulunan bin 200 dekarlık eski sigara fabrikası alanının 100 bin metrekarelik bölümü, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına devredildi. Devredilen bölgede sağlık alanında bir yatırım yapılması planlanıyor.

Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, eski sigara fabrikasının bulunduğu Atatürk Mahallesi 2302 ada 2 parseldeki 100 bin metrekare alanın sağlık hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Sağlık Bakanlığına tahsisinin onaylandığını bildirdi. Akhisar merkezde bulunan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin iki blok halinde dağınık bir şekilde hizmet verdiğini ve bunların tek çatı altında toplanması gerektiğini savunarak talepte bulunduklarını ifade eden Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, alanının tahsisi konusunda yoğun çalışma yürüten TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Komisyon Başkanı ve Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’ya teşekkür etti. Kaymakam Peker, bin 200 dekar alana sahip eski sigara fabrikası alanının daha önce kuzey-doğu kısmında kalan yaklaşık 220 bin metrekarelik bölümünü Manisa Celal Bayar Üniversitesine ait Akhisar kampüsü için, yine bu alanın batısındaki 18 bin 500 metrekare alanın da Aliya İzzetbegoviç Meslek Lisesi için tahsis edildiğini hatırlattı.

Sağlık hizmetleri yönünden Akhisar merkezindeki hastanelerin birbirinden farklı mesafelerde bulunan iki ayrı noktada hizmet verilmesinden kaynaklanan nedenlerle sıkıntılar yaşandığını dile getiren Kaymakam Kaan Peker, “İlçemiz ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri ile 300 bin civarında nüfusa hizmet veren hastanemizin bölge hastanesi konumunda olması, hizmetin etkin ve verimli verilebilmesi, kolay erişebilir ve aynı yerde olması açısından tek çatı altında toplanmasının isabetli olacağı yönünde kanaat oluşmaktadır” dedi.
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