Akhisar’da evde diş tedavisi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, fiziksel yada mental engelli yada yatalak kuruma gelemeyecek durumda olan hastalar için evde bakım hizmeti veriyor.

Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 24 diş hekimi ve Gölmarmara Entegre Kliniğindeki 1 diş hekimi ile birlikte tüm teknolojik imkanları kullanarak hastalara hizmet sağlıyor. Hastane hakkında bilgi veren Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Şükran Çakmak, günün son teknolojisi ile hizmet verdiklerini ve genel anestezi altında artık daha kolay ve hızlı hizmet verdiklerini ifade ederek evde sağlık hizmetlerine de vurgu yaptı. Başhekim Çakmak yaptığı açıklamada daha önce il dışına sevk edilen hastaların karşılaştıkları birçok sıkıntının önüne geçtiklerini ve artık engelli hastalara diş tedavilerini yaptırabilme olanağı sağlandığını kaydetti. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ile yapılan protokol gereği haftada bir gün ameliyathane de anestezi uzmanı tarafından konsültasyonu tamamlanmış anestezi yapılmış hastalara diş hekimi tedavisi yapıldığına vurgu yapan Çakmak, "Aynı hastaya birden fazla işlem uygulayabiliyoruz. Genel anestezi özellikle zihinsel engelli bireylere, bulantı refleksi olan, tedaviyi olumsuz etkileyebilecek, bedensel engelli hastalara korkan ve endişe duyan hastalara, tedavi için ikna edilemeyen yaşı küçük çocuklara yapılabilmektedir. Genel anestezi altında yapılabilecek tedavileri sıralamak gerekirse; süt ve daimi dişlere çekim, süt ve daimi dişlere dolgu, On dişler de kanal tedavileri olarak sıralayabiliriz. Kurumumuz da 2017 yılında 27 hastaya ulaşılmış olup, sadece diş çekimi yapılırken 2018 yılında tedaviye başlanmıştır. 2018 yılı Ocak ayından bugüne kadar ulaşılan hasta sayımız 17’dir. Diş çekiminin yanı sıra dolgu ve buna benzer tedavilerde yapılmaya başlanmıştır” dedi.

Fiziksel yada mental engelli yada yatalak kuruma gelemeyecek durumda olan hastalar evde sağlık hizmeti verdiklerinin altını çizen Çakmak, “Evde Sağlık Hizmeti için kayıt altına alınan başvurular en kısa zaman da yerinde değerlendirilir. Olumlu olumsuz olup olmadığına bakılmaksızın bireylere kısa zamanda geri dönüş yapılıp bilgi verilir. Hastalara diş tedavisi, diş çekimi, sabit ve hareketli protez işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca diş hekimimizin muayenesi sonucunda hastaların genel durumu ile ilgili konsültasyon istenebilir. Kurumumuz da Evde Sağlık Hizmetimiz 2017 yılında 113 hastaya ulaşılmış halen devam etmektedir. Evde Sağlık Hizmeti kapsamına giren bütün hastalara yakın uzak demeden hizmet götürülmektedir” ifadelerini kullandı.

Pedodonti Kliniği ile 10 yaş ve altı çocuk hastalara hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Başhekim Çakmak, “Diş hekimimiz muayene, diş çekimi, dolgu, yer tutucu, kanal tedavisi yapmaktadır. Çocuk hastalarımız içinde uyumlu olan çocuklar a teşvik için cesaret belgesi ile ödüllendirilmektedir” dedi.