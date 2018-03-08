Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116567
ALTIN
162.284
DOLAR
3.8233
STERLİN
5.2889
EURO
4.7173

AK Parti’li Sayın: ’Kadına şiddet insanlığa ihanettir’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle açıklama yapan AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, bugün bir çok ülkede kadınların en büyük sorununun erkekler tarafından uğradıkları fiziksel ve psikolojik şiddet olduğunu belirterek,...

AK Parti’li Sayın: ’Kadına şiddet insanlığa ihanettir’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle açıklama yapan AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, bugün bir çok ülkede kadınların en büyük sorununun erkekler tarafından uğradıkları fiziksel ve psikolojik şiddet olduğunu belirterek,...

08 Mart 2018 Perşembe 13:31
AK Parti’li Sayın: ’Kadına şiddet insanlığa ihanettir’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle açıklama yapan AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, bugün bir çok ülkede kadınların en büyük sorununun erkekler tarafından uğradıkları fiziksel ve psikolojik şiddet olduğunu belirterek, "Kadını dışlayan ikinci sınıf muamele yapan ülkelerin asla ilerleyemedi ve geri kaldı." dedi.

AK Parti’nin Akhisar’da yeni parti binasında yönetim kurulu üyeleri, kadınlar ve gençlik kollarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Kadına her şeyden önce insan olarak saygı duyulması gerektiğini vurgulayan AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, “Öncelikle şehit analarımıza, şehitlerimize, gazilerimize ve Afrin’de savaşan Mehmetçiğimize selamlarımı sunar şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün dünyada kutlanan bir gün olarak evrensel bir değer taşımaktadır. Daha gelişmiş ve sağlıklı bir toplum için kadınlarımızı senede bir gün değil, her zaman hatırlamalıyız. Hayatın ağır yüklerini taşıyan emeği gözünün nuru gibi ile bileştiren kadın kahramanlarımız, bebeği sırtında kurtuluş savaşında kağnı arabası ile mermi taşıyan yine kadınımızdır. Kadın İslam tarihinde de önemli rol oynamıştır. Uhud savaşında kadınlarımız cephenin arkasında yaralıları sarmış orduya su çekmiştir. Peygamber Efendimizin dediği gibi cennet analarının ayağı altındadır. Kadınlar halkın en fedakar çalışkan ve üretken bireyleridir. Bundan dolayı kadın ülkemizde ana olarak yüceltilmiştir ve hak ettiği değeri de görmektedir. Annesini elini öpmeyen hanımına hürmet göstermeyen, kız evladının başını okşamayan bir erkek insanlık onurundan nasibini almamıştır. Kadın ve erkeğe sadece cinsiyet olarak bakan hayattan o da nasibini almamıştır. Bir anne, bir eş, bir evlat bir kardeş olan kadın her şeyden önce bir insandır." dedi.

Kadına şiddet insanlığa ihanettir

"Kadına kalkan el, tüm insanlığa kalkmıştır." diyen Sayın, şöyle devam etti: "İnsan eşte de mahlukattır, yaratılmışların en şereflisidir. Kadınının onuruna haysiyetine yönelik saldırı tüm insanlığa yapılmıştır. Kadın olduğu için öldürülen her kadın ile birlikte tüm insanlıkta katledilmiştir. Son zamanlarda tecavüze uğrayan kız çocuklarının daha hayata başlamadan dünyalarının karartılıp zindan edilmesi kadına uygulanan şiddetin çocukluktan başlamasını bir göstergesidir. Biz kadına insan olduğu için değer veriyoruz. Kadına karşı ekonomik, psikolojik, fiziksel, her türlü şiddete de karşı çıkıyoruz. Bugün bir çok ülkede kadınların ne büyük sorunu erkekler tarafından uğradıkları fiziksel ve psikolojik şiddettir. Maalesef ülkemizde kadına karşı ayrımcılık da ırkçılıktan beter. Kadını dışlayan ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemez ve geri kalmıştır. Dünyanın dört bir tarafında çocukları ile savaşın ortasında kalan çocukları ile göç etmek mecburiyetinde olan veya çeşitli nedenlerle hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesi veren kadınları yürekten destekliyorum. Verdikleri mücadelede zafer diliyorum”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa İşitme Engelliler ve Dilsizler Hentbol Takımı 1. Lig’e yükseldi
Manisa İşitme Engelliler ve Dilsizler Hentbol Takımı 1. Lig’e yükseldi
Başkan Karaçoban, Dünya Kadınlar Gününde şehit annelerini unutmadı
Başkan Karaçoban, Dünya Kadınlar Gününde şehit annelerini unutmadı
Manisa Büyükşehir’in sultanları play-off’a hazırlanıyor
Manisa Büyükşehir’in sultanları play-off’a hazırlanıyor

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim