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AK Parti Akhisar Gençlik Kollarından şehitler için lokma hayrı

AK Parti Akhisar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan kahraman Türk askerleri için lokma hayrı düzenlendi.AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatı binasının önünde gerçekleştirilen lokma hayrına,...

AK Parti Akhisar Gençlik Kollarından şehitler için lokma hayrı

AK Parti Akhisar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan kahraman Türk askerleri için lokma hayrı düzenlendi.AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatı binasının önünde gerçekleştirilen lokma hayrına,...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:10
AK Parti Akhisar Gençlik Kollarından şehitler için lokma hayrı

AK Parti Akhisar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan kahraman Türk askerleri için lokma hayrı düzenlendi.

AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatı binasının önünde gerçekleştirilen lokma hayrına, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Başkan Yardımcıları Latif Çakmak ve Ali Velestin, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Sayın ve yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Akhisar Başkanı Çağlar Arabacı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lokma hayrında konuşan AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, “Şehitlerimiz için lokma hayrı düzenliyoruz. Bütün Akhisar’ımız davetlidir, biz memleket sevdalısıyız. İnşallah buda çam sakızı ve çoban armağanı Mehmetçiğimize bir dua olur. Katılan herkese teşekkür ediyoruz ve ordumuza muvaffakiyet diliyoruz” dedi.

AK Parti Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Taha Dal ise “Kahraman şehitlerimize dua amacıyla düzenlediğimiz bir organizasyon, sağolsun ilçe yönetimimiz de yanımızda katılan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Lokma hayrından sonra Zeytin Dalı Harekatında şehit olan kahraman Mehmetçikler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.
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