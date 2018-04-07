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Ahmetli’nin fidanları kontrol altında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Ahmetli ilçesinde dağıtılan zeytin fidanların son durumları teknik ekipler tarafından kontrolü yapılarak gelişimleri hakkında bilgi alındı.Manisa Büyükşehir...

Ahmetli’nin fidanları kontrol altında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Ahmetli ilçesinde dağıtılan zeytin fidanların son durumları teknik ekipler tarafından kontrolü yapılarak gelişimleri hakkında bilgi alındı.Manisa Büyükşehir...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:36
Ahmetli’nin fidanları kontrol altında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Ahmetli ilçesinde dağıtılan zeytin fidanların son durumları teknik ekipler tarafından kontrolü yapılarak gelişimleri hakkında bilgi alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla Ahmetli ilçesinde üreticilere verilen zeytin fidanlarının toprakla buluşup buluşmadığı ve gelişimleri teknik ekipler tarafından yerinde incelendi. Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından Ahmetli ilçesi Dereköy, Kendirlik ve Mandallı mahallelerindeki üreticilere verilen zeytin fidanlarının durumu ve gelişimleri yerinde incelendi. Yapılan inceleme sırasında mahalle muhtarları da hazır bulunarak, fidanların dikiminin gerçekleştirildiği tarlaların yer gösterimi konusunda yardımcı oldu. Yapılan inceleme sırasında Dereköy ve Kendirlik mahallelerinde bulunan üreticilerin fidanların dikimini yaptığı ve herhangi bir sorun olmadığının tespiti yapılırken, Mandallı mahallesindeki üreticinin fidanlarını henüz dikmediği ancak korunaklı bir yerde tuttuğunun tespiti yapıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemelerin devam edeceği bilgisi verilirken, fidanların sağlıklı bir şekilde büyümeleri için çalışmaların devam edeceği söylendi.
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