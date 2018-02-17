Afrin şehitleri Kırkağaç’ta dualarla anıldı

Afrin operasyonunda 28 gün geride bırakılırken, TSK’nın Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması ve şehit olan askerlerimizin ruhu için Kırkağaç’ta Kur’an-ı Kerim tilaveti ile mevlit okundu.

Kırkağaç İlçe Müftülüğü ve Kırkağaç İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından Karaosmanoğlu Camiinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından başlayan ve ikindi namazına kadar devam eden programda Eyüp Sultan Camii Baş İmam Hatibi Metin Çakar, Mecidiyeköy Camii Baş İmam Hatibi Ali Derman ve Kağıthane Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi Hamza Yüzgeç tarafından vatan için canlarını ortaya koyan şehitler için dualar ve ilahiler okundu.

Kırkağaç İlçe Müftüsü Mehmet Deniz de programda hazır bulunarak Afrin şehitleri için dualar okudu.