32 yıllık başkana yemekli uğurlama

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesinin 32 yıllık başkanı Hüseyin Türkoğlu, düzenlenen veda yemeği ile görevini yeni başkana devretti.

Türkiye’nin 150 yıllık yardım çınarı olan Kızılay Derneği Salihli Şubesi’nin 32 yıllık başkanı ve ismi Kızılay ile özdeşleşen Hüseyin Türkoğllu, düzenlenen yemek ile görevini yeni başkan Yavuz Özdem’e devretti.

Lidya Sardes Termal Otel’de düzenlenen yemekte konuşan Türkoğlu, “Acısıyla, tatlısıyla 150 yıllık bir geçmişi olan ulu yardım çınarına 32 yıldır görev yapmanın gururunu yaşıyorum. Kızılaycılık bir bayrak yarışıdır. Biz bu bayrağı bugüne kadar en üst seviyeye taşımak için gayret ettik. Şimdi bu bayrağı yeni taze kanlara devretme zamanıdır. Bu bayrağı en iyi şekilde layıkıyla, inançla taşıyacağına güvenim tamdır” dedi.

Kızılay Derneği Salihli Şube’nin yeni başkanı Yavuz Özdem ise yaptığı hizmetlerden dolayı, Hüseyin Türkoğlu’na teşekkür etti. Türkoğlu’nun Kızılay’da önemli başarılara imza attığını vurgu yapan Özdem, “Hüseyin Türkoğlu’dan sonra Kızılay’da şube başkanlığı yapmak oldukça zor. Ama Kızılay bayrağını Salihli’de yönetim kurulu ile birlikte en iyi şekilde temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 32 yıllık Başkan Hüseyin Türkoğlu’na Kızılay Gönüllü Bayanlar Başkanı Ayfer Kayhan tarafından çiçek takdim edilirken, Kızılay Başkanı Yavuz Özdem, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, Kızılay Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman tarafından plaket verildi.

Lidya Sardes Otelde düzenlenen veda yemeğine Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, Kızılay Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, Kızılay Manisa Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal, Kızılay Gönüllü Bayanlar Başkanı Ayfer Kayhan ile Kızılay’ın gönüllü üyeleri ve davetliler katıldı.