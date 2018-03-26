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257 şehit için 257 fidan toprakla buluştu

Manisa’nın Selendi ilçesinde Ağaç Dikme Haftası dolayısıyla toprağa düşen 257 Manisalı şehit için 257 fidan toprakla buluşturuldu.Manisa’nın Selendi ilçesinde Manisalı şehitler anısına fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Kınık...

257 şehit için 257 fidan toprakla buluştu

Manisa’nın Selendi ilçesinde Ağaç Dikme Haftası dolayısıyla toprağa düşen 257 Manisalı şehit için 257 fidan toprakla buluşturuldu.Manisa’nın Selendi ilçesinde Manisalı şehitler anısına fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Kınık...

26 Mart 2018 Pazartesi 15:12
257 şehit için 257 fidan toprakla buluştu

Manisa’nın Selendi ilçesinde Ağaç Dikme Haftası dolayısıyla toprağa düşen 257 Manisalı şehit için 257 fidan toprakla buluşturuldu.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Manisalı şehitler anısına fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Kınık Tepesi mevkinde gerçekleştirilen fidan dikimi sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda Gölbaşı Cami İmamı Seyfullah Çınar tarafından Kur’an-ı Kerim okunurken İlçe Müftüsü Ramazan Arba tarafından şehitler için dualar edildi. Duaların okunması sonrasında toprağa verilen 257 Manisalı şehidin anısına 257 fidan toprakla buluşturuldu. Programa Kaymakam Erkut Pamuk, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akcakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, İlçe Orman İşletme Şefi Tolga Kıycı, İlçe Müftüsü Ramazan Arba, İlçe Toplum Sağlığı Başkanı. Dr. Meryem Kartal, Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Cin, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
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