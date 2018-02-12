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250 yıllık tarihi Paşa Camii ibadete açıldı

Manisa’nın Kula ilçesine 250 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camii, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete yeniden açıldı.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Taş Mahalle, Ekin Pazarı yakınındaki...

250 yıllık tarihi Paşa Camii ibadete açıldı

Manisa’nın Kula ilçesine 250 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camii, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete yeniden açıldı.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Taş Mahalle, Ekin Pazarı yakınındaki...

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:04
250 yıllık tarihi Paşa Camii ibadete açıldı

Manisa’nın Kula ilçesine 250 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camii, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete yeniden açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Taş Mahalle, Ekin Pazarı yakınındaki tarihi Paşa Camisinde, 5 yıl önce restorasyon çalışması başlatıldı. Kesme taş ve tuğladan yapılan, dikdörtgen planlı inşa edilen, yine taş kesme kaide üzerinde yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunan 250 yıllık caminin restorasyonu bir süre önce tamamlandı. Cami düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Törene, Kula Kaymakamı Osman Güven, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Belediye eski Başkanı Selim Aşkın, AK Parti Manisa eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kula Kaymakamı Güven, tarihi caminin yeniden ibadete açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Paşa Camii dualar eşliğinde protokol üyelerinin kurdele kesimi sonrası ibadete açıldı.
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