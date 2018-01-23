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ZİYARETLER YAZ-KIŞ SÜRÜYOR

Bir dönem kervanları ağırlayan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, atıl durumdayken Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından 2007-2010 yılları arasında restore edilerek kültür-sanat merkezi haline dönüştürüldü. Ve dönüşümün ardından kervansaray, Malatya'da ziyaretçi akınına uğrayan yerlerin başında yerini aldı.

ZİYARETLER YAZ-KIŞ SÜRÜYOR

Bir dönem kervanları ağırlayan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, atıl durumdayken Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından 2007-2010 yılları arasında restore edilerek kültür-sanat merkezi haline dönüştürüldü. Ve dönüşümün ardından kervansaray, Malatya'da ziyaretçi akınına uğrayan yerlerin başında yerini aldı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 12:46
ZİYARETLER YAZ-KIŞ SÜRÜYOR

Battalgazi ilçesinde bulunan ve Başkan Gürkan'ın girişimleri ile düzenlenen Kervansaray oldukça ilgi görüyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan yerde, havaların soğumasıyla beraber ziyaretçi noktasında bir değişiklik yaşanmıyor; soğuk havada da ziyaterçilerini ağırlıyor.

HERKESE HİTAP EDİYOR

Kervansaray restore edilmesinin ardından şu anda sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir mekan halinde kullanılıyor. Ücretsiz olarak çeşitli kurslara ev sahipliği yapan saray herkese hitap ediyor. Kursların yanı sıra Battalgazi Belediyesi tarafından kıyılan nikahların da birçoğu isteğe bağlı olarak burada gerçekleşiyor. Nikahların dışında düğün mevsiminde gerçekleştirilen dış çekimlerde ve katalog çekimlerinde de tercih edilen bir mekan olarak karşımıza çıkıyor.

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI HAKKINDA

Malatya Battalgazi ilçesinde yer alan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nın geçmişi 1637'lere dayanıyor. 4. Murat'ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu muazzam yapının mimarı ise, üstat Ebubekir'dir. Yapı hem ticari hem de askeri fonksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Hanın iki kitabesi bulunuyor. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı tarihi özelliklerinin yanı sıra Battalgazi Halk Eğitim merkezi ve Battalgazi Belediyesi bünyesindeki personelleri ile hafta içi ve hafta sonları kursiyerlere resim, seramik, ahşap oymacılığı, çini, kuyumculuk teknolojisi ve takı yapımı, resim, ebru, tezhip, minyatür, dekoratif sanatlar, bez bebek, cumbalı evler, yağlı boya, piyano, keman, ney, bağlama kursları ücretsiz olarak vermektedir.

ÖNEMLİ TURİSTİK YERLERİN BAŞINDA YER ALIYOR

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı Battalgazi Belediyesi'nin halka, okullara, kurslara ücretsiz düzenlediği turlar ve özel turlar haricinde günlük ortalama 300 kişi ziyaretçi sayısı ile ilde önemli turistik yerlerinin başında yer alıyor. Bunların yanı sıra Battalgazi Belediyesi tarafından kıyılan nikâhlar için nikâh salonu olarak kullanılıyor ve doğal-tarihi güzelliklerinden dolayı düğün ve katalog çekimleri içinde plato olarak kullanılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve gerek Malatyalıların gerekse de Malatya dışından gelen misafirlerin uğrak yerlerinden biri haline gelen kültür devi kervansaray, her yılın Eylül ayında Uluslararası Kervansaray Buluşmaları etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

"MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"

Restore edildiği günden bu yana sıkça ziyaret edilen yerlerin başında gelen kervansaray, vatandaşların gönüllerinde taht kurmuş bir hal almış görülüyor. Vatandaşlardan Halil Tepe, "Burası restore edilip Malatya'ya tekrar kazandırıldığı için mutluyuz, gururluyuz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Bir başka vatandaş Ayşe Göç ise, hafta sonu burayı çocukları ile ziyarete geldiğini söyleyerek Malatya'ya kazandırılmış en güzel yerlerin başında yer aldığını söyledi ve daha bu gibi birçok mekanın, kültür miraslarının Malatya'ya kazandırılmasını istediklerini ifade etti. busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

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MalatyaBattalgazi IlçesiSilahtar Mustafa Paşa KervansarayıBusabahmalatya.com
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