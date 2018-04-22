Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812

Zirai don uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son açıklamada, Malatya’da özellikle yüksek kesimler için hafif zirai don uyarısı yapıldı.

Zirai don uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son açıklamada, Malatya’da özellikle yüksek kesimler için hafif zirai don uyarısı yapıldı.

22 Nisan 2018 Pazar 15:25
Zirai don uyarısı yapıldı

Dünyanın kayısı başkenti olan Malatya’da, yeni meyve veren kayısı ağaçlarında zirai don riski sürerken, meteorolojiden yapılan son uyarı ile üreticiler tedirgin oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, pazar günü Malatya’nın kuzey ilçeleri ile bin 200 metre ve daha yüksek kesimlerinde hafif zirai don riski bulunduğu belirtildi. Yapılan uyarıda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Havan sıcaklığının bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birçok bölgede erken meyve veren ağaçlarda, zirai don olayı yaşanırsa hasarın büyük olabileceği belirtiliyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hafif Zirai DonZirai Don UyarısıMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti
Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti
Zabıtadan Uyarı
Zabıtadan Uyarı
Suç Ve Suçlu Değişti
Suç Ve Suçlu Değişti

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim