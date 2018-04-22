Zirai don uyarısı yapıldı

Dünyanın kayısı başkenti olan Malatya’da, yeni meyve veren kayısı ağaçlarında zirai don riski sürerken, meteorolojiden yapılan son uyarı ile üreticiler tedirgin oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, pazar günü Malatya’nın kuzey ilçeleri ile bin 200 metre ve daha yüksek kesimlerinde hafif zirai don riski bulunduğu belirtildi. Yapılan uyarıda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Havan sıcaklığının bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birçok bölgede erken meyve veren ağaçlarda, zirai don olayı yaşanırsa hasarın büyük olabileceği belirtiliyor.