Zirai Don Bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, son hava tahmini raporunu açıkladı. Açıklamada, “Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece santigrat üzerinde seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Malatya'nın Darende ve Kuluncak ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde yer yer hafif zirai don hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” uyarısı da yapıldı.busabahmalatya.com