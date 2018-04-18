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Zirai Don Bekleniyor

Darende ve Kuluncak’ta hafif zirai don hadisesinin beklendiği bildirildi.

Zirai Don Bekleniyor

Darende ve Kuluncak’ta hafif zirai don hadisesinin beklendiği bildirildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:26
Zirai Don Bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, son hava tahmini raporunu açıkladı. Açıklamada, “Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece santigrat üzerinde seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Malatya'nın Darende ve Kuluncak ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde yer yer hafif zirai don hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” uyarısı da yapıldı.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 18.04.2018 10:37
Anahtar Kelimeler:
KayısıDonDarendeKukuncak
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