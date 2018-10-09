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Zincir marketler küçük esnafı yutuyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin esnafı yuttuğunu söyledi.

Zincir marketler küçük esnafı yutuyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin esnafı yuttuğunu söyledi.

09 Ekim 2018 Salı 10:35
Zincir marketler küçük esnafı yutuyor

AVM ve zincir marketlerin kuralsız açılışlarının küçük esnafı günden güne yuttuğunu vurgulayan Palandöken, “Zincirler her sokakta, her köşe başında, her ilçede ve her ilde mantar gibi çıkarak yayıldı. Zincir marketler böyle kuralsız ve sürekli açılırken, ekmeğini böldükleri esnaf da kepenk kapatıyor. Bir kişiye ait 8-10 bin dükkan olur mu? Öyle ki geçtiğimiz yıl ilk 8 ayda 27 bin 575 olan zincir market sayısı bu yılın ilk 8 ayında 30 bin 332 çıkarak yüzde 10 artarken, aynı dönemde kapanan esnaf iş yeri sayısı da 64 bin 305’ten 71 bin 825’e çıkarak yüzde 11 arttı. Bu durum ülkemizin her ilinde, ilçesinde geçerli bir durum. Ama büyükşehirlerde daha çok yaşanıyor” dedi.

“AVM VE ZİNCİR MARKETLER BÜYÜKŞEHİRLERDE ESNAFI DAHA HIZLI YUTUYOR”

Ülke genelinde en fazla nüfus ve esnaf sayısına sahip 5 ilin esnaf nüfus oranlamasında sonlarda olduklarını vurgulayan Palandöken, “Ülkemizde en fazla nüfusa ve esnaf sayısına sahip ilk 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa. Bu 5 büyükşehirdeki esnaf nüfus oranı ise zincir market sayısı arttıkça azalıyor. Esnaf nüfus oranına göre, İstanbul Marmara Bölgesi’nde, İzmir Ege Bölge’sinde, Ankara İç Anadolu Bölgesi’nde sonuncu sırada. Yani AVM ve zincir marketler arttıkça bu büyük illerde esnaf ve esnaf kültürü yok oluyor. Öyle ki Ağustos ayı sonu itibariyle ülkemizdeki zincir market sayısı 30 bin 332’ye yükselirken kapanan iş yeri sayısı son 8 ayda yüzde 11.6 artarak 71 bin 825 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte AVM sayısı da 400’ü geçti. Bu kuralsızlık karşısında esnafın daha fazla yok olmaması için perakende sektörünü düzenleyen yasada kurallar mutlaka belirlenmelidir” diye konuştu. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken
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