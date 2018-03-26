ZEYTİN DALI İÇİN YOLA ÇIKTILAR

'Zeytin Dalı' hareketine destek vermek amacıyla Türk bayrakları ile donattıkları motosikletleriyle Malatya'dan Afrin'e hareket eden yaklaşık 20 kişiden oluşan motosiklet gurubu hakkında bilgiler veren 'Kaskımdaki Dünya Ekibi'nin' basın sorumlusu Sefa Özkan daha önceden de benzeri organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Özkan, duyarlı bir gurup motosiklet tutkunu olarak ‘Kaskımdaki Dünya’ ekibini oluşturduklarını belirterek, sosyal sorumluluk gereği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak ve onlara moral vermek adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Özkan, benzeri organizasyonların ileriki günlerde de devam edeceğimi belirterek, gurup olarak harekata destek için sınıra gideceklerini kaydetti. busabahmalatya.com

