ZEYTİN DALI HARKEKÂTI KAPSAMINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 782 hedefin imha edildiğini, harekat kapsamında, en az bin 931 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildiğini ve bugüne kadar 32 kahraman askerin şehit olduğunu, 183 askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, 17 - 23 Şubat 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Irak’ın kuzeyinde ve yurt içinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek, icra edilen operasyonlarda; 28 teröristin etkisiz hale getirildiği, 20 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 9 adet tabanca olmak üzere toplam 30 adet hafif silah, 825 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 16 adet el bombası, 1 adet top mühimmatı, 3 adet bomba atar mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet antipersonel mayın, 640 kilogram amonyum nitrat, 8 adet fünye, 67 adet muhtelif şarjör, 2 adet telsiz ve 75 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği, 23 adet EYP’nin tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

" 3 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞ, 2 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ YARALANMIŞTIR"

Teröristler tarafından kullanılan 4 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedilerek, “3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 bin 864 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 103 bin 610 paket kaçak sigara, 0,4 kilogram uyuşturucu madde, 52 litre kaçak akaryakıt ve 2 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır” denildi.

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği belirtilerek, bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği, bölgede yürütülen normalleşme altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi çalışmalarına katkı sağlandığı ifade edildi.

İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı kaydedilerek, bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde ise 8 Numaralı Gözlem Noktasının tesis edildiği ve diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü bildirildi.

"BİN 931 PKK/KCK/PYD-YPG VE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBUNUN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” nın başlatıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 782 hedef imha edilmiştir. Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az bin 931 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 32 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 183 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir., Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.”