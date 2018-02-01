Zeytin Dalı Harekatına destek 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ocak ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’nda Meclis Başkanı Sami Payza Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Aralık ayı mizanı ve fasıllar arası aktarım okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, meclis toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



“Bu harekat meşrudur”

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini aktaran Erkoç, “Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için adım atmıştır. Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin’de sınır ötesi harekat başlamıştır. Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Herkes şunu artık görmelidir ki, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. İş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Zeytin Dalı Harekatı’nda Şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar dilerim. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın” şeklinde konuştu.

“Malatya’ya 6. bölge teşviki”

Başkan Erkoç, Malatya’nın 6. Bölge teşvikinden yararlanacağını dile getirerek, “Bilindiği üzere Yatırım Teşvik sistemi içinde 4. bölgede yer alan Malatya’da daha önce Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan yatırımlar için 5.bölge desteklerinde yararlanmaktadır. 2017 yılı Şubat ayında yapılan düzenlemeyle Cazibe Merkezi kapsamında Malatya, Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak yatırımlar için 6.bölge desteklerinin uygulanacağı Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırıldı. 20 Ocak 2018 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Cazibe merkezi kapsamında 4. ve 5. bölgede yer alan illerdeki OSB’de yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteklerinden yararlanabilmeleri için şart olan ‘Bölgesel - Büyük Ölçekli Ve Stratejik Yatırım’ şartı kaldırıldı. Böylece tüm yatırımcıların 6. bölge şartlarını sağlamaları halinde desteklerden yararlanması imkanı sağlanmış oldu. Yapılan bu düzenleme sonrasında Malatya OSB yatırım yapacak yatırımcılar daha önce uygulanan desteklere ilave olarak, Sigorta Primi İşveren hissesi desteği uygulamasından 7 yıl yerine 10 yıl yararlanacaklar. Sigorta Primi işçi hissesi ve işçi gelir (stopaj)vergisi desteklerinden yararlanacaklar, İç kredi faiz desteği 5 puan yerine 7 puan, Azami Faiz Destek Tutarı 700 bin TL yerine 900 bin TL, vergi indirim oranı yüzde 80 yerine yüzde 90 olarak, yatırıma katkı oranı yüzde 40 yerine yüzde 50 olarak yararlanacaklar” ifadelerini kullandı.

Cazibe merkezinin iş dünyasını ciddi anlamda heyecanlandırdığını aktaran Erkoç, “Malatya’da yaklaşık 336 firma OSB müdürlüğüne başvuruda bulunarak, cazibe merkezinde yatırım yapmayı hedefledi. Rakamlara baktığımızda istihdam 43 bin 500 kişi, yatırım tutarı da yaklaşık 9 milyar TL civarındaydı. Türkiye genelinde de bu pay 85 milyar civarındaydı. Daha sonra burada düzenlemeler yaparak, farklı bir sistem hükümetimiz geliştirdi. Yine cazibe merkezinde faydalanmak isteyen yatırımcılarımızın önü açılmış oldu. Burada da ciddi destekler var. Burada Kalkınma Ajansıyla birlikte teknik bir bilgiyi üyelerimize vereceğiz” dedi.

“Üretmekten başka şansımız yok”

Malatya’nın bölgedeki en şanslı illerden birisi olduğunu aktaran Erkoç, “Sanayicilerimizin bu imkanları kullanarak, önümüzdeki süreçte istihdamı ve üretimi artırıcı yatırımları yaparlar. Türkiye’nin üretmekten başka bir şansının olmadığını ve bölgede söz sahibi olması içinde güçlü olması, güçlü olmanın yolunun da üretim ve istihdamdan geçtiğini bilmekteyiz. Etrafımız ateş çemberi, bu ateş çemberi içerisinde siyasal olarak söz sahibi olmak istiyorsak, güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Güçlü ekonominin temellerini oluşturmada da iş dünyamız ciddi anlamda fedakarlık yapıyor ama son dönemde hükümetimizin aldığı yerinde kararlarla birlikte de hem istihdam da artış hem de yatırımda artışı rahatlıkla gözleyebiliyoruz. İş dünyasının sıkıntıları var ama bunun yanı sıra devletimizin vermiş olduğu bu imkanlarda küçümsenecek imkanlar değil” değerlendirmesinde bulundu.



“Sanayicimizin hayali gerçekleşti”

İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nde yönetim ve organize müdürlüğünün katkılarıyla oluşturulan sosyal donatı alanının üniversiteye tahsisinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Erkoç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Daha önce 1.OSB içerisinde üniversitemize bir yer verip, meslek yüksekokulunun yapılmasını hedeflemiştik. Bu sanayicimizin hayaliydi, bu hayal gerçekleşti. 2.Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığımız çalışmalar sonrasında oranın eğitim alanı haline dönüştürülmesi bakanlık nezdinde belirli bir süreç aldı. Bunu gerçekleştirdik, üniversitemize verdik. Buradaki hedef üniversite-sanayi işbirliğinin pratik bir uygulamasını ortaya koymaktır. Türkiye’de çok az organizede olan bu imkanı Malatya şuanda üniversitemizin de sahiplenmesiyle bunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 yıllık bir eğitim süresi olacak. 3 yıl pratik, 1 yılda teorik eğitim verilecek. Özellikle iş dünyasında aranan elemanın sıkıntısını gidermek adına, oradaki işletmelerle görüşerek, hangi dalda ne tür elemana ihtiyaç olduğunu da dikkate alarak, belirli bir çalışma yaptıktan sonra meslek yüksekokulunda bölümler açılacak. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu elemanlar, hem pratik hem de teorik eğitimde sonra iş dünyasındaki eğitime katkı sağlayacaklar”.

“Bugüne kadar 6 bin gerçek ve tüzel kişilere ‘K’ türü yetki belgesi verildi”



Erkoç, Malatya Ticaret Sanayi Odası ve esnaf odalarının çalışması neticesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına ‘K’ belgesi hizmetini sunduklarını da belirterek, “Bu belgeleri üyelerimiz Sivas ve Diyarbakır’da almak zorunda kalıyorlardı. Odamızın girişimleri sonucu TOBB’la görüşülerek bu yetkiyi aldık. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından K türü yetki belgeleri ücretlerinde indirime gidildi. Odamızda hizmet vermeye başlayan birimimiz, bugüne kadar 6 bin gerçek ve tüzel kişilere K türü yetki belgesi vermiştir. Özellikle Malatya’da yük taşımacılığı yapan şahıs ve firmaların K türü yetki belgesi işlemleri için şehir dışına çıkmalarının önüne geçilen bu hizmeti günümüzde de vermeye devam etmekteyiz. Önceliğimiz her zaman üyelerimizin menfaatidir. Bizler üyelerimizin hak ettiği kaliteli ve yüksek standartta hizmetleri vermek için gayret ediyoruz. Ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile K türü yetki belgeleri için alınan ücretlerde indirime gidilmesini olumlu karşılıyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com



