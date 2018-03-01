ZEYTİN DALI HAREKATI

Afrin’de terör örgütlerine karşı mücadele veren Mehmetçiğe bir destek de Türkiye’deki kuaför ve kozmetik sektöründen geldi. Kuaför ve kozmetik sektöründeki firmalar Malatyalı kuaför Şener Eroğlu öncülüğünde Kongre ve Kültür Merkezindeki organizasyon ile bir araya geldi.



Programa Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Hasan Doğan Demir, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ve çok sayıda kuaför ve vatandaş katıldı.



Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Daire Başkanı Hasan Doğan Demir, "Bu özel günlerde milli birlik ve beraberlik ortamlarına katılarak destekler veriyoruz. Bu etkinlikler bizleri gerçekten onurlandırıyor. Türk milletini Avrupa’dan ayıran yönü buradaki insanların cephedeymiş gibi birlikte hareket etmeleridir. Allah askerlerimize yardımcı olsun. İnşallah muzaffer olarak dönerler" dedi.



Güvenlik güçlerinin Afrin’de sadece 3-5 teröriste karşı değil, Avrupa’nın ve ABD'nin silahlı güçlerine karşı da mücadele verdiğini belirten Demir, "Gazilerimize Allah sağlık ve sıhhat versin, şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Allah askerlerimizi muzaffer kılsın diyorum” şeklinde konuştu.



Organizasyonu tertip eden Kuaför Şener Eroğlu ise Zeytin Dalı Harekatına tam destek verdiklerini belirterek, “Bu hareket başta ülkemiz olmak üzere bölge ülkelerinin terörle mücadelesinde büyük bir adımdır. Bizler de Türkiye kuaförleri ve kozmetik sektörü olarak Mehmetçiğimize destek vermek boynumuzun borcudur. Bundan dolayı Mehmetçiğimiz İle El Ele kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından kuaförler tarafından kısa bir şovda yapıldı. Organizasyondan elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı.

