Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144

ZENGİCE'DEN ÜÇ AYLAR MESAJI

Malatya Darende İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengice, Regaib Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, hoşgörü, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

ZENGİCE'DEN ÜÇ AYLAR MESAJI

Malatya Darende İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengice, Regaib Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, hoşgörü, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

busabahmalatya
busabahmalatya
18 Mart 2018 Pazar 14:20
ZENGİCE'DEN ÜÇ AYLAR MESAJI

Kaymakam, Zengice, 19 Mart Pazartesi günü idrak edilecek mübarek üç aylar ile 22 Mart Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecek olan Regaip Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajda hoş görü ve birlik beraberlik mesajı verdi. Üç ayların manevi iklimine girildiğini ve günahlardan arınmak için fırsat olduğunu belirten Zengice, mesajında "Üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaib Kandilinde, Cenab-ı Hakka yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkanını yakalarız.

Bu güzel günü yeni bir başlangıç sayarak, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, kutsala saygının insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek ahlakımızı bu erdemlerle donatma irademizi yenileriz. Yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluk bilincimizi yenileriz.

Bu mübarek zaman dilimi vesilesiyle, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu müstesna günlerin tüm insanlığın birlik ve beraberliğine, barış ve huzur ortamına katkıda bulunmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
üç Aylar MesajıHakan ZengiceBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇANAKKALE ZAFERİ AÇIKLAMASI
ÇANAKKALE ZAFERİ AÇIKLAMASI
KADIN VE KENT
KADIN VE KENT
18 MART ŞEHİLERİ ANMA TÖRENİ
18 MART ŞEHİLERİ ANMA TÖRENİ

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim