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ZEHİRLENDİ, MALATYA’YA GETİRİLDİ

Hakkari'nin merkez Çanaklı Köyü’nde yedikleri pancardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu. Durumu ağır olan bir kişi Malatya'ya, bir kişi ise Van'a sevk edildi.

ZEHİRLENDİ, MALATYA’YA GETİRİLDİ

Hakkari'nin merkez Çanaklı Köyü’nde yedikleri pancardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu. Durumu ağır olan bir kişi Malatya'ya, bir kişi ise Van'a sevk edildi.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 10:40
ZEHİRLENDİ, MALATYA’YA GETİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Çanaklı köyünde 'helız' adı verilen pancardan yiyen iki aileden 6 kişi rahatsızlandı. Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişiden durumu ağır olan bir kişi Malatya'ya, bir kişi ise Van'a sevk edildi.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Akay Edisoy, yörede “helız” adı verilen bitkiyi cacık içinde yedikleri ve bundan dolayı rahatsızlandıkları iddia eden iki aileden 6 kişinin hastaneye getirildiğini belirterek, “Hastalara ilk müdahaleleri yaparak durumları durumu ağır olan bir hastayı Malatya iline, bir hastayı da Van iline sevk ettik. 4 hastayı ise Hakkari’de yoğun bakım ünitesinde tedavi altına tutuyoruz. İlk belirlemelere göre karaciğerlerinde sorun bulunan hastalarımızın tedavisi devam ediyor” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 14.03.2018 10:46
Anahtar Kelimeler:
ZehirlenmePANCARÇanaklı KöyüHakkari
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