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Zararı aza indirmek

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret eden Malatya Fatma Aliye İMKB Anaokulu öğrencilerine yangınla ilgili bilgiler verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, “Yangınlar mutlaka söndürülür ama önemli olan zararı en aza indirebilmek” dedi.

Zararı aza indirmek

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret eden Malatya Fatma Aliye İMKB Anaokulu öğrencilerine yangınla ilgili bilgiler verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, “Yangınlar mutlaka söndürülür ama önemli olan zararı en aza indirebilmek” dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 12:54
Zararı aza indirmek

Malatya Fatma Aliye İMKB Anaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri, bir yangının zararlarını yerinde öğrendiler. Dün Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na gelerek Daire Başkanı Hanifi Acar’dan yangınla ilgili önemli bilgiler alan öğrencilere, boyama kitabı ve boya kalemleri de hediye edildi.

Burada bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, çocukların itfaiyeyiyerinde inceleyerek,bilgi edindiklerini söyledi.

BİLGİLERİN KALICI OLMASINA VESİLE OLDUK

Bütün ana sınıfı öğrencilerinin itfaiyeyi ziyaret etmelerini isteyen Başkan Acar, “Çocuklara itfaiye ile ilgili yangının bize nasıl zarar verdiğini, boyama kitabı, boya kalemi hediye ederek, onların uygulama yapmasını sağlayarak bilgilerin daha kalıcı olmasını vesile olduk. Verdiğimiz boyama kitabını ebeveynleriyle birlikte çalışarak yapacaklarına inandığımız için ebeveynlerinde bu konuda daha hassas olacaklarını ümit ediyoruz. Yangının zararlarını görsel olarak beyinde kalıcı olması sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Çocukların bu gibi etkinliklerle bilgilerinin artacağını tahmin ediyoruz. Öncelikle çocuklarımızı yangın ve yangın riskine karşı, eğitimli hale getirirsek işi baştan çözeriz diye düşünüyorum. Bütün ana sınıflarımızın itfaiyemize sıklıkla ziyaret etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

YANGIN BAZEN CANIMIZI YAKIYOR

Ağacın yaş iken eğildiğine dikkat çeken Başkan Acar, “İlçelerde ve gelemeyen okullarda kendi eğitim birimimiz gidip okullarda eğitimler vermekteler. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sloganımız önleyici itfaiyecilik. Yangınlar mutlaka söndürülür ama önemli olan zararı en aza indirebilmek.Yangın milli gelirimizi, bazen canımızı yakıyor. Bunları engellemek için biz itfaiye teşkilatı olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hemşerilerimiz tedbir noktasında elinden geleni yaparsa ve ele ele verirsek yangın belasını uzaklaştırmış oluruz.Ağaç yaşken eğilir sözü yangınları önleme noktasında, trafik akışı esnasında geçerlidir.Toplum olarak artık birbirimizin huzurunu artırmak için davranmamız lazım” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİİtfaiye Dairesi BaşkanlığıHanifi Acar
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