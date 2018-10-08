Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki konuları değerlendirdi. İl Başkanı Enver Kiraz ve üyelerinde bulunduğu basın toplantısında konuşan Milletvekili Ağbaba, sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek başladı.

AKP Genel Başkanının konuşmasını dinlediğinde şaşırdığını ifade edem Milletvekili Ağbaba, her cümlesinin bir manipülasyon olduğunu ve ‘ülkede kriz yok bu bir manipülasyon’ dediğini dile getirdi.

ELEKTRİĞE NİYE YÜZDE 40 ZAM GELDİ

Milletvekili Ağbaba, “Bu manipülasyonsa dolar 3,7’ den niye 6 liraya çıktı. Manipülasyonsa domates neden 2 kat arttı, doğalgaz ve elektriğe niye yüzde 40 zam geldi? Manipülasyonsa faiz neden yüzde 50’leri buldu? Enflasyon yüzde 25, ‘bu dış güçlerin oyunu’ diyor her zamanki gibi millilik yerlilik vurgusu yapıyor. Kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine bu gün Amerikan danışmanlık firması ile sözleşmeyi bitiriyor. ‘Bizim onlardan alacak aklımız yok.’ diyor. Önce devletin bütün kurumlarını bir tane şirkete bağlıyor; kamuoyunun, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoğun tepkisi üzerine bundan vazgeçtiğini söylüyor. Bu anlaşmayı bitirmiş midir, bunu da bilmiyoruz. Kamuoyunun gözünü boyamak için yerlilik, millilik edebiyatı yaparak bu anlaşmayı bitirdiğini söylüyor. Akraba, kabilesiyle Türkiye yönetilmeye çalışılıyor. ‘Kriz yok’ diyor, ‘fiyat artışları yok’ diyor marketlere zabıta gönderiyor. Zabıta ile fiyat kontrolü sağlanmaya çalışılıyor. Zammı sanki oradaki esnaf yapıyor. Zammı sen yapıyorsun enflasyon yüzde 25, girdiler artmış, dolar artmış, ürettiğin bir şey yok” diye konuştu.

'KARLOFÇA ANLAŞMASINI CHP İMZALADI' DERSE ŞAŞIRMAYIN

Türkiye’yi tüketim ekonomisine mahkum ettiklerini ileri süren Milletvekili Ağbaba, “Biz milliyiz ve yerliyiz’ diyor ancak mercimeği Rusya’dan, nohudu Çin’den, samanı Bulgaristan’dan, buğdayı Rusya’dan ithal ediyor. Bindiği uçak Katar’dan hediye edilen bir uçak, değeri 500 milyon dolar. Bunun neresi yerli neresi milli? ‘Milli ve yerli olma şuuruyla birlikte hareket ediyoruz Devlet Bahçeliyle. Bay Kemal bundan anlamaz’ diyor. Doğru söylüyor bay kemal, 500 milyon dolar uçağa binmez, Kemal Kılıçdaroğlu senin gibi arkasında 2 bin korumayla onlar da Mercedes arabayla gezmez. Yurt dışından ta ekvatora özel makam arabasını götürmez. Bu milli, biz milli değiliz. Bu yerli, biz yerli değiliz. Türkiye’yi tüketim ekonomisine mahkûm ettiler Türkiye’nin ekonomisini bitirdiler. Üretimin olmadığı yerde zenginleşme olmaz üretimin olmadığı yerde yoksullaşma olur. ‘Balkan Savaşı'nı CHP kaybetti' diyor. Yıl 1912. 1402'de 'Timur'a karşı Ankara Savaşı'nı CHP kaybetti' derse şaşmayın. 'Osmanlı-Rusya savaşını CHP kaybetti' derse şaşmayın. 'Karlofça Anlaşmasını CHP imzaladı' derse şaşırmayın. 'Balkan Savaşını bu anlayış kaybetti' diyor. Cumhuriyet Halk Partisi, ulusal Kurtuluş Savaşını veren Kuvay-i Milliye'nin kendisidir. O da Vahdettin'in devamıdır” şeklinde konuştu.

BİR ARKADAŞIMIZA YİNE FEZLEKE GELDİ

Artık hiç kimsenin Facebook’ta yazamaz hale geldiğini iddia eden Milletvekili Ağbaba, “Bana, 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmekten' fezleke geliyor. Cuma günü yine bir arkadaşımıza yine fezleke geldi. Cumhurbaşkanı'na hakaretten herkes yargılanıyor. 14-15 yaşındaki çocuklar Facebook'tan cezaevine atılıyor. Artık hiç kimse Facebook'a yazamaz oldu. Diyorlar ki 'faşizm nedir?' Faşizm, Facebook'a girerken, Twitter'da retweet yaparken, Facebook'ta bir paylaşımı düşünmektir. 78 yaşındaki bir vatandaşa 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' 7 ay hapis cezası verildi. Milletvekillerimiz Çetin Osman Budak, Aykut Erdoğdu ve Allah sağlık versin Erdin Bircan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' dolayı fezleke geldi. Siyasi bir eleştiri. Hakaret yok” söylemlerine yer verdi.

CHP'YE AĞZA ALINMAYACAK LAFLAR EDİYOR

“Malatya maalesef Türkiye'nin gündemine çok olumsuz şeylerle geliyor” diyen Milletvekili Ağbaba, şunları kaydetti:

“100 bin kişi ishal olmuştu, Zirve Yayınevi cinayeti, çocuk yuvasındaki dayak, bir öğretmenin halay çekenleri 'fuhuş yapmakla' eş değer kılan bir anlayışla Malatya gündemine geldi. İl başkanımız suç duyurusunda bulundu, şimdi bir başka öğretmen ilkokul öğretmeni Atatürk ve cumhuriyete ağır hakaretlerde bulunuyor. Bununda takipçisi olacağımızın herkesin bilmesi lazım. Kurtuluş Savaşı'nın olmadığını, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının ve Lozan'da imza atan kişiler hakkında çirkin yakıştırmalar yapmış. Ensar sevici, Ensar Vakfı'nın kitaplarının reklamını yapıyor. Ensar'a laf ettiği için CHP'ye ağza alınmayacak laflar ediyor. Düğünlerde gelin ve kadınların açık gezdiğini söylüyor. Sürekli bu paylaşımları yapıyor ve bu şahsiyet ilkokulda çocuklarımıza eğitim veriyor.'20. asrın gördüğü en büyük şeytan idi' yazıp, Atatürk'ün resmini koyuyor. Bununla ilgili İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürü'ne söyledik, hiçbir şey yapılmadı Bu suça İl Milli Eğitim Müdürü de ortaktır. Laiklere, laikliğe küfrediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağza alınmayacak laflar söylüyor. Bunun hesabını soracağız. Bir hafta içerisinde işlem yapılmazsa, il örgütümüz o okulun önüne gidip eylem yapacak. Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar.”