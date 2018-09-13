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Zamanı geldiğinde açıklama yaparız

MGTC Başkanı Fatih Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin her anlamda Malatya’nın önde gelen belediyesi olduğunu söyledi. Yerel seçimlerde aday olup olmayacağını da açıklayan Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımız tarafından kalan sürenin tamamlanması için bir görev tebliğ edildi, görevi en iyi şekilde yapmakla mükellefiz. Zamanı geldiğinde açıklama yaparız. Şu an bu konuyu konuşmak için erken” dedi.

Zamanı geldiğinde açıklama yaparız

MGTC Başkanı Fatih Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin her anlamda Malatya’nın önde gelen belediyesi olduğunu söyledi. Yerel seçimlerde aday olup olmayacağını da açıklayan Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımız tarafından kalan sürenin tamamlanması için bir görev tebliğ edildi, görevi en iyi şekilde yapmakla mükellefiz. Zamanı geldiğinde açıklama yaparız. Şu an bu konuyu konuşmak için erken” dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:44
Zamanı geldiğinde açıklama yaparız

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberindekilerle birlikte dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Fatih Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren MGTC Başkanı Fatih Avcı, belediyelerin yaptığı işlerle gazetecilerin yaptığı işin benzer olduğunu söyledi.

KAMUOYUNUN SESİ OLUYORUZ

Avcı, “Onların yapmış olduğu hizmetlerin ya da gözlerinden kaçırdıkları şehrimizle alakalı eksiklikleri bizler yazılı ve görsel medyada zaman zaman överek, zaman zaman eleştirerek kamuoyunun sesi oluyoruz. Bu anlamda sahada aynı işi yapan, Malatya’nın güzelleşmesi için daha yaşanılabilir bir şehir olabilmesi için aynı rota da, aynı gemide hareket eden unsurlarız” dedi.

GİRİŞİMLERİMİZ VAR

Dolar kurunun yükselmesiyle yerel medyada oluşan sıkıntılara dikkat çeken Başkan Avcı, “Tabi ülkemizin geçtiği şu zor dönemde. Anadolu medyası da ciddi anlamda dolar kurundan dolayı sıkıntılar yaşıyor. Bununla ilgili zaten Türkiye Gazeteciler Federasyonunun özellikle çok ciddi girişimleri var. Bizlerin de bu konuda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak yerelde kendi şehrimizde yaşanan kâğıt, baskı ve matbaa maliyetleri gibi sorunları dile getirdiğimiz dilekçelerle, talep formlarıyla doldurduğumuz girişimlerimiz var. Bunu yerel medyadaki arkadaşlarımızın bilmesini isterim. Gazetelerimizin bağlı olduğu Basın İlan Kurumu bu konuda olağanüstü toplantı yapacak ve yerel medyayla gazetelerin yaşaması için birtakım öneri ve çözüm kararları alacağını düşünüyorum. Yerel basın olarak beklentimiz bu” şeklinde konuştu.

YEŞİLYURT MALATYA’NIN EN BÜYÜK İLÇELERİNDEN

Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, MGTC’nin yeni yönetimine başarılar dileyerek, “Gazeteciler ve Televizyoncularla günümüzün büyük bir kısmını beraber geçiriyoruz. Faaliyetlerimizi duyuran alan. Tabi sosyal medyayı da kullanıyoruz ama sosyal medya belirli bir kesime hitap ediyor. Gazete ve televizyon bütün yurtta, hatta uluslararası yayın yaparak dünyaya yayılıyor. Zamanın en önemli mesleği, olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Yeşilyurt Malatya’nın en büyük ilçelerinden. Malatya’nın giriş kısmı. Son zamanlarda gösterdiği performansla, nüfusu en fazla artan, belediyecilik hizmetleri, sosyal, fiziksel, özellikle kültürel anlamdaki faaliyetlerle, her anlamda Malatya’nın önde giden belediyesi. Özellikle sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve basınımızla, ortak hareket ederek memleketimizin güçlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya hazırız. Malatya’mızda birliktelik ve bütünlük havası var, buda bizi güçlü kılıyor” diye konuştu.

BU KONUYU KONUŞMA İÇİN ERKEN

 Bir gazetecinin yerel seçimlerde “Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’na aday olacak mısınız?” sorusuna cevap veren Başkan Çınar, “Parti bir aday adaylık sürecini başlatsın şu an devam eden bir görevimiz var, ekibimizle istişare ederiz. Cumhurbaşkanımız tarafından kalan sürenin tamamlanması için bir görev tebliğ edildi, görevi en iyi şekilde yapmakla mükellefiz. Zamanı geldiğinde açıklama yaparız. Şu an bu konuyu konuşmak için erken” dedi.    

Konuşmaların ardından Başkan Çınar, MGTC Başkanı Fatih Avcı’ya fincan takımı hediye etti. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Fatih AvcıMehmet Çınar
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