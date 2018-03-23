''ZAFERİ SAHİPLENMEYE KALKIŞMADI''

“10 maddede Afrin Komutanı Metin Temel” adlı yazıda şu ifadelere yer verildi:

“BİR: Zerre reklama tamah etmedi.

İKİ: Zaferi sahiplenmeye kalkışmadı.

ÜÇ: Görevini doğru dürüst yapanlara özgü bir iç huzuruyla gülümsedi.

DÖRT: Sadece cephede değil, propaganda alanında da çarpıştı.

BEŞ: Çayını elinden hiç bırakmadı.

ALTI: Askerlere babalık yaptı.

YEDİ: Sivillerin ayağına taş değmesin diye uğraştı.

SEKİZ: Yağma iddialarının üzerine anında gitmeyi bildi.

DOKUZ: Her bir şehidin arkasından zafere yemin etti.

ON: Öyle bir kıskaçla işi bitirdi ki bütün analizleri yerlere serdi ve dünyayı şaşırttı.” busabahmalatya.com