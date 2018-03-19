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ZAFERE, KANLARIYLA MÜHÜR VURDULAR

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi için bir mesaj yayınladı. Sadıkoğlu, “Dönemin en güçlü ve en kesif orduları ile bir milletin bekasına saldıran düşmana karşı tarihte eşine rastlanılmayacak fedakarlıklar sergileyerek mücadele eden milletimiz, şanlı bir zafere aziz kanlarıyla mührünü vurmuştur” dedi.

ZAFERE, KANLARIYLA MÜHÜR VURDULAR

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi için bir mesaj yayınladı. Sadıkoğlu, “Dönemin en güçlü ve en kesif orduları ile bir milletin bekasına saldıran düşmana karşı tarihte eşine rastlanılmayacak fedakarlıklar sergileyerek mücadele eden milletimiz, şanlı bir zafere aziz kanlarıyla mührünü vurmuştur” dedi.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 12:01
ZAFERE, KANLARIYLA MÜHÜR VURDULAR

MTSO başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu mesajında, Çanakkale’nin Türk milletinin dünya tarihine kazıdığı en büyük destan olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, “Bundan 103 yıl önce milletimizin yazdığı bu destan, tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ hakikatinin şüheda kanıyla yazıldığı destandır. Dönemin en güçlü ve en kesif orduları ile bir milletin bekasına saldıran düşmana karşı tarihte eşine rastlanılmayacak fedakarlıklar sergileyerek mücadele eden milletimiz, şanlı bir zafere aziz kanlarıyla mührünü vurmuştur” dedi.

103 YIL ÖNCE…

MTSO başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Çanakkale’yi ‘Geçilmez’ kılan ruhun ilhamını, inanç, azim ve hürriyet gibi değerlerden aldığını dile getirerek, “103 yıl önce zillete batmış ve kirli emellere sahip olan düşman, bugün de aynı emellerini farklı planlarla aziz milletimiz üzerinde uygulamaya çalışmaktadır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif’in ‘Âsım'ınnesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek’ dizeleriyle ifade ettiği gibi, bu aziz millet, düşmana namusunu 103 yıl öne çiğnetmemiş ve bugün de çiğnetmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

MTSO başkan adayı Sadıkoğlu, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde, Çanakkale’yi geçilmez kılan, bugün bu aziz vatanda ve ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hürriyet ateşi ile aydınlanıp nefes almamızı sağlayan, başta bu destanın kahraman kumandanı ve devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dünden bugüne kahramanlık destanını kanlarıyla yazan aziz şehitlerimizi, bize cennet vatanı miras bırakan kahraman ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duyguları ile yad ediyorum” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı. (Bülten)busabahmalatya

İHA

Son Güncelleme: 19.03.2018 12:02
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Ata SadıkoğluÇANAKKALE ZAFERİ
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