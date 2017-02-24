24 Şubat 2017 Cuma

Zabıtadan yaman çelişki!

Zabıta ekibi tam bir çelişkiye düştü. Araçların engelli park yerine park edilmesini fotoğraflayarak cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, bu kez de kendi araçlarını engelli araç park yerine park ettiler. Zabıta ekibine hangi kurumun ceza vereceği merakla beklenirken, zabıta aracının engelli park yerine park edilmesi ise akıllara “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” deyimini getirdi.

24 Şubat 2017 Cuma 12:35
Zabıtadan yaman çelişki!

  Malatya Büyükşehir Belediyesinin karşısında yer alan Engelli Araç Park yerine araç park eden edene. Defalarca haber yapılmasına rağmen başta Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı araçlar olmak üzere birçok araç engelli park yerine araçlarını park etmeye devam ediyor.

BU KEZ DE ZABITA ARACI PARK EDİLDİ
  Geçtiğimiz aylarda Malatya Büyükşehir Belediyesi araçlarının engelli araç park yerine park edilmesini fotoğraflayan Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, bu kez de kendi araçlarını engelli park yerine park ettiler. Zabıta ekip aracına hangi kurumun ceza vereceği merakla beklenirken, zabıta aracının engelli park yerine park edilmesi ise akıllara “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” deyimini getirdi. 

SELAHATTİN BAYRAK
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