Malatya Büyükşehir Belediyesinin karşısında yer alan Engelli Araç Park yerine araç park eden edene. Defalarca haber yapılmasına rağmen başta Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı araçlar olmak üzere birçok araç engelli park yerine araçlarını park etmeye devam ediyor.

BU KEZ DE ZABITA ARACI PARK EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Malatya Büyükşehir Belediyesi araçlarının engelli araç park yerine park edilmesini fotoğraflayan Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, bu kez de kendi araçlarını engelli park yerine park ettiler. Zabıta ekip aracına hangi kurumun ceza vereceği merakla beklenirken, zabıta aracının engelli park yerine park edilmesi ise akıllara “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” deyimini getirdi.

SELAHATTİN BAYRAK