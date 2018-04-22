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Zabıtadan Uyarı

Turgut Özal Tabiat Parkı giriş-çıkış ve otopark alanlarıyla ilgili kurallara uymayan vatandaşlar hakkında Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bir uyarı yapıldı.

Zabıtadan Uyarı

Turgut Özal Tabiat Parkı giriş-çıkış ve otopark alanlarıyla ilgili kurallara uymayan vatandaşlar hakkında Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bir uyarı yapıldı.

22 Nisan 2018 Pazar 15:29
Zabıtadan Uyarı

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre; Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğininsağlanması ve Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde oluşabilecek trafik sıkışıklığına meydan verilmemesi amacıyla otopark alanlarının düzenli kullanılması için daha önceden bir dizi önlemler alındığı belirtildi.

YOĞUN OLARAK ZİYARET EDİLİYOR

Havaların ısınması ile birlikte Malatyalıların yoğun olarak ziyaret ettiği alanların başında gelen Turgut Özal Tabiat Parkında bazı vatandaşlar giriş-çıkış yol kurallarına uymayarak can ve mal güvenliklerini tehlikeye attıkları ekipler tarafından tespit edildiği kaydedildi. Vatandaşların Turgut Özal Tabiat Parkı’na Büyükşehir Belediyesi tarafından önceden belirlenen Çevre Yolu Mişmişpark Fuar alanı yoluna dönüş yapıp, buradan göl yolunu takip edip Malatyaspor Dinlenme Tesislerini de geçerek Tabiat Parkı’na kuzey yönünden giriş yapabilecekleri,çıkışların ise yine Bölge Trafik istikametindenolacağı belirtildi.Turgut Özal Tabiat Parkı’na gelen vatandaşların kapanlardan dolayı araçlarının zarar görmemesi için kurallara uymaları istendi.

Ayrıca Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde mevcut otoparkların gelişigüzel kullanılarak park alanında trafik karmaşasına neden olan araç sahipleri ile ilgili olarak da Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal Tabiat ParkıMalatyaOtopark AlanlarıTrafik Kuralları
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