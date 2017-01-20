Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çağrı Merkezi, 2016 yılında yoğun bir mesai harcarken, istek ve şikâyetlerin tamamına yakınını sonuçlandırdı. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre 444 51 44 nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine vatandaşlar tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 180 bin 29 çağrı yapıldı.

TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLANIYOR

Yapılan açıklamada 2016 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine gelen toplam 180 bin 29 çağrının 20 bin 190’ını istek ve şikâyetler oluşturuyor. Merkeze gelen istek ve şikâyetleri anında ilgili birimlere ileten merkez, 19 bin 883 istek ve şikâyeti sonuçlandırarak yüzde 98.48 gibi bir başarı elde etti. Sonuçlanmayan 307 talebin ise takip aşamasında olduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine gelen istek ve şikâyetlerde birinci sırayı çevre ile ilgili talepler alırken, ikinci sırayı ise yolla ilgili talepler alıyor.

WHATSAPP ÜZERİNDEN BİN 500 MESAJ

Öte yandan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart 2016 tarihinde hizmete sunulan WhatsApp hattına ise vatandaşlar tarafından bin 500 mesaj gönderildiği ve 0530 465 44 44 numaralı Büyükşehir WhatsApp hattına gelen bin 500 mesajın bin 467’si sonuçlandırılırken, 33 mesajın ise takip işlemlerinin devam edildiği ve WhatsApp hattına gelen mesajların sonuçlandırılma oranı ise yüzde 97’inin üzerinde olduğu ifade edildi.

HABER MERKEZİ