YÜZDE 8’İ GERÇEKLEŞTİ

OSB Meslek Yüksekokulu’nun resmi temel atma töreni Ocak 2018’de gerçekleştirildi. 12 bin metrekare kapalı alana sahip yapım işinin ihale bedeli 18 milyon 230 bin TL oldu. 15 Eylül 2017 tarihinde söz konusu işin sözleşmesi yapıldı ve işin süresi 650 gün olarak belirtildi.

2019’DA BİTMESİ BEKLENİYOR

30 Haziran 2019 tarihinde bitmesi beklenen MYO’nun gerçekleşme oranı yüzde 8 şeklinde. Projenin özellikleri ise şu şekilde:

“ATÖLYE BLOĞU: 9 atölye ve 13 labaratuardan oluşan, 3 bin 400 metrekare kapalı alana sahiptir.

DERSLİK BLOĞU: 27 derslik, 2 teknik resim salonu ve 6 bilgisayar labaratuvarından oluşan, 4 bin metrekare kapalı alana sahiptir

İDARİ BLOK: 160 kişilik konferans salonu, 1 toplantı odası, 12 idari ofis, 10 teknik personel ofisi ve 47 akademik personel ofisinden oluşan, 3 bin metrekare kapalı alana sahiptir.

SOSYAL H. BLOĞU: Mutfak, Kafeterya, Kütüphane, mescit ve yemekhaneden oluşan, bin 600 metrekare kapalı alana sahiptir.”

PLANLANAN BÖLÜMLER…

MYO’da planlanan bölümler, “Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, İnşaat Teknolojisi, Harita ve Kadastro, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Makine, Maden, Tekstil Teknolojisi, Giyim ve Üretim, Moda Tasarımı” şeklinde ifade ediliyor. Yeni bölümlerin ekleneceği de belirtiliyor.

OBS Meslek Yüksekokulu’nda 3+1 eğitim modelinin uygulanacağı, 3 yarıyılının okulda, 1 yarıyılının ise sanayi uygulaması olarak gerçekleşeceği kaydedildi. TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi