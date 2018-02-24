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‘YÜZDE 60’ HEDEFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği yüzde 60 hedefini yorumlayan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Genel Başkanımızın söylediği hedeflerin tümünü gerçekleştireceğiz” dedi.

‘YÜZDE 60’ HEDEFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği yüzde 60 hedefini yorumlayan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Genel Başkanımızın söylediği hedeflerin tümünü gerçekleştireceğiz” dedi.

Busabahgazete
Busabahgazete
24 Şubat 2018 Cumartesi 12:03
‘YÜZDE 60’ HEDEFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Seçimlerde 50+1'i kabul etmiyorum. Hedefimiz en az yüzde 60” açıklamasını değerlendiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz, yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanlarının koymuş olduğu hedeflerin elbette ki bütün örgütlerinin hedefi olduğunu dile getiren Başkan Kiraz, dolayısıyla hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde büyük başarılar elde etmek istediklerini söyledi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN İKTİDARI MUTLAKA KURULACAK

“Birçok büyükşehirde belediyeleri alacağımıza inancımız tam” diyen Başkan Kiraz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bundan kuşku bile duymuyoruz. Mega kent İstanbul başta olmak üzere birçok ili Cumhuriyet Halk Partisi yönetecek. Özellikle belediyecilik anlayışını çok net gördük. Türkiye genelini değerlendirdiğimiz zaman birçok seçilmiş belediye başkanları kentlerine ihanet ettiği gerekçesiyle görevden alındığını gördük. Görevden alınmayan belediye başkanları da var. Birçok kentte ihanet ediliyor. Malatya’ya da ihanet ediliyor. Görevden alınmaması ve uzaklaştırılmıyor olmaması da ihanet etmiyor anlamına gelmiyor. Dikkatleri üzerlerine daha fazla çekmemek için bunu yapmıyorlar. Yıllardır teslim ettikleri belediyelere ihanet edildiğini Genel Başkanları itiraf ediyor. Genel seçimlere de baktığımız zamanda bu açıdan yerel seçimlerin erkene alınması konusunda Genel Başkanımız bu çağrıda da bulundu. Gününde de yapılsa yerel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı mutlaka kurulacaktır. Genel anlamda da konulmuş olan hedefler hepimizin hedefleridir. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Malatya’da da bu hedefleri yakalama noktasında elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf edeceğiz. Şuna inanıyoruz ki Genel Başkanımızın söyledikleri hedeflerin tümünü gerçekleştireceğiz.”

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 24.02.2018 12:18
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Son DakikaMalatya HaberCUMHURİYET HALK PARTİSİMalatya Chp
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