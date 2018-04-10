YÜZDE 6 ARTTI

DHMİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerini paylaştı. Buna göre Mart ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 72 bin 461, dış hat yolcu trafiği de 109 oldu. Toplamda ise yüzde 6 artışla 72 bin 570 yolcuya hizmet verildi. 2018 yılı Mart ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 588 olurken dış hatlar uçak trafiği 5 olmak üzere toplam uçak trafiği 593’e ulaştı. 2018 yılı Mart ayında Malatya Havalimanı yük trafiği ise toplamda yüzde 3 artışla 466 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2018 yılı Mart sonu gerçekleşmelerine göre, Malatya Havalimanından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 224 bin 936 yolcu hizmet alırken, hizmet verilen toplam uçak trafiği bin 760’a, yük trafiği ise yüzde 12 artışla bin 625 tona ulaştı.busabahmalatya.com