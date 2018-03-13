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YÜZAKI BULVARI’NA İÇME SUYU KAZANDIRILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,Yüzakı Bulvarı’nda maliyeti 3,3 milyonluk 11.8 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmasına başladı.

YÜZAKI BULVARI’NA İÇME SUYU KAZANDIRILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,Yüzakı Bulvarı’nda maliyeti 3,3 milyonluk 11.8 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmasına başladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 12:08
YÜZAKI BULVARI’NA İÇME SUYU KAZANDIRILIYOR

MASKİ 4 yıl içinde kurumsallaşmasını tamamlayarak toplamda 2 bin 433 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdi. Yüzakı Bulvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya’nın dört bir yanında yaptığımız yatırımlarla şehrimizin altyapısını güçlendiriyoruz.

Bu kapsamda Yüzakı Bulvarı’nda toplam maliyeti 3,3 milyon TL olan 11,8 kilometrelik altyapı çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar kapsamında 3 bin 856 kilometre içme suyu, 4 bin 780 metre kanalizasyon ve 3 bin 90 metre yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştireceğiz. Kanalizasyon hattı çalışmalarımız kapsamında 26 adet muayene, 45 adet parsel bacası ve 70 adet muayene bacası yükseltme çalışması yapacağız.

Yağmursuyu çalışmalarımız kapsamında ise 35 adet ızgara ve 20 adet muayene bacası çalışması gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızın başlangıcını yaptık. Tamamlandıktan sonra Yüzakı Bulvarı modern bir altyapıya kavuşmuş olacak. 3,3 milyon TL maliyetindeki yatırımımız Malatya’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi) - busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
özgür özdemirMASKİYüzakı Bulvarı
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