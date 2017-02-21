Mersedes Kadir’in 42 yaşındaki ağabeyi Necmettin Kaydı solunum yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu geçtiğimiz haftalarda hastanede hayatını kaybetmişti. ‘Yarım Pedal Neco’ lakabıyla tanınan Necmettin Kaydı’nın rahatsızlığının, ağzından hiç düşürmediği sigaradan kaynaklandığı belirtilmişti.

HÜZNE BOĞMUŞTU

Necmettin Kaydı’nın vefatı ise Malatyalıları hüzne boğmuştu. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan vatandaşlar, Kaydı’nın cenaze namazına da katılım göstermişti. Necmettin Kaydı’nın vefatı haberlere de konu olmuştu.

Bu anlamda Kaydı’nın vefatının üzerinden haftalar geçti. Mersedes Kadir ise ağabeyinin mezarını sık sık ziyaret ederek dualar etti. Ağabeyinin mezarı başında dua ederken çekilen fotoğrafları ise yine sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

TÜRKAN YILDIZ