21 Şubat 2017 Salı

YÜREK BURKAN VEFA

Malatya’nın renkli siması ve ‘Mersedes Kadir’ olarak tanınan Fatih Kaydı, geçtiğimiz haftalarda ağabeyini kaybetmişti. Mersedes Kadir’in ağabeyinin kabrini sık sık ziyaret edip dua etmesi, vatandaşların yüreğine dokundu.

21 Şubat 2017 Salı 10:57
YÜREK BURKAN VEFA

  Mersedes Kadir’in 42 yaşındaki ağabeyi Necmettin Kaydı solunum yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu geçtiğimiz haftalarda hastanede hayatını kaybetmişti. ‘Yarım Pedal Neco’ lakabıyla tanınan Necmettin Kaydı’nın rahatsızlığının, ağzından hiç düşürmediği sigaradan kaynaklandığı belirtilmişti.

HÜZNE BOĞMUŞTU
  Necmettin Kaydı’nın vefatı ise Malatyalıları hüzne boğmuştu. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan vatandaşlar, Kaydı’nın cenaze namazına da katılım göstermişti. Necmettin Kaydı’nın vefatı haberlere de konu olmuştu.
  Bu anlamda Kaydı’nın vefatının üzerinden haftalar geçti. Mersedes Kadir ise ağabeyinin mezarını sık sık ziyaret ederek dualar etti. Ağabeyinin mezarı başında dua ederken çekilen fotoğrafları ise yine sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.   

TÜRKAN YILDIZ
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