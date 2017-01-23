Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı M. Hanifi Acar, itfaiye teşkilatı olarak 2017 yılında hayata geçirmeyi planladıkları faaliyetleri gazetemize açıkladı.

2017 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak en büyük hedeflerinin yeni bir itfaiye ana binasının yapılması olduğunu dile getiren Başkan Acar, bu konuda güzel gelişmelerin olduğunu söyledi.

BİRKAÇ YER TESPİT ETTİK

Yeni itfaiye binasının altyapı çalışmalarının tamamen bitiğini ifade eden Başkan Acar, “Bu konuda çok güzel gelişmeler var. Projemizi bitirdik. Yer tespiti de yapıldı. Şehir Mezarlığına yakın bir yerde yeni bir İtfaiye Dairesi Başkanlığı binasına bu yıl içerisinde başlanacak. Bununla ilgili altyapı çalışması tamamen bitti. Şu andaki bulunduğumuz bölgeden Battalgazi Kavşağından Eski Hal Binasının yanından gittiğimizde de şehrin doğusuna hitap edecek yeni bir şube yerinin tespiti için çalışmalarımız var. Bununla ilgili de şu anda birkaç yer tespit ettik ve Başkanımıza sunduk. Bunların eş zamanlı gerçekleşmesi gerekecek. Şu andaki yerimizden taşındığımızda, yine bu bölgeye hitap edecek bir müfrezemiz de bu bölgede mutlaka yer alacak” şeklinde konuştu.

MERDİVENLİ ARACIMIZ KAZA YAPMIŞTI

Yüksek merdivenli araç getireceklerini de söyleyen Başkan Acar, “2017 yılında yüksek merdivenli araç Malatya’ya kazandırılmış olacak. Bunun ihalesi bitti. Almanya’daki bir firmadan 42 metrelik bir merdiven getirilecek. Biliyorsunuz itfaiye araçlarını gidip de bir yerden alamıyorsunuz. Bunun mutlaka şartnameye göre yapılması gerekiyor. Bunun da teslimat süresi 240 gün. Şu anda alım başlamış durumda. İhalesi tamamen bitti. Malatya’daki en büyük eksikliklerden birisi olan yüksek merdivenli aracı Malatya’ya kazandırmış olacağız. Daha önceki yüksek merdivenli aracımız kaza yapmıştı. 2 arkadaşımız da bu kazada şehit olmuştu. Aracımızda maalesef kullanılamaz hale gelmişti. 2017 yılındaki en büyük hedeflerimizden birisi de 5 yeni merdivenli itfaiye aracı. Bu araçları bilhassa ilçe merkezlerinde kullanacağız. Bu araçları da inşallah teşkilatımıza kazandıracağız. İtfaiye araçlarının en büyük sıkıntısı teslimat süresinin biraz uzun olması. Bunlar maalesef 3-4 ay içerisinde elimize geçecek” ifadelerini kullandı.

İLK MÜDAHALE DERSLERİ

“Personelimizi daha da gençleştireceğiz” diyen Başkan Acar, şunları kaydetti:

“2017 yılında Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz için yeni bir bot alınmış durumda. Şu anda Sualtı Arama Kurtarma ekimizin ihtiyaçları tamamen karşılanmış durumda. Olası bir boğulma hadisesinde çevre illerimizde dahil her türlü yardıma gidebilecek ekip ve ekipmana sahip durumdayız. Geçmişten bu yana Türkiye’de arama kurtarma noktasında Malatya İtfaiye Dairesi Başkanlığı güçlü bir şekilde hizmetlerine devam ediyor. Öte yandan Teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın eğitimi noktasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda arkadaşlarımızın hepsine 112 acil yardım sayesinde ilk müdahale derslerini verdirdik. Şu anda bunlarının sınavına giriyorlar. Bunun yanında kendi iç eğitimlerimiz ve sporumuz devam ediyor. Bununla beraber Türkiye Belediyeler Birliğinin verdiği eğitimler her ay 10 personelimizi göndererek, eğitimlerini tekrarlatmış oluyoruz. İlçelerde çalışan arkadaşlarımıza da aralık, ocak, şubat, mart aylarında kendi iç eğitimlerini almaları için merkeze çekiyoruz ve aldıkları eğitimlerle merkezdeki eğitimlerini tamamlamış oluyorlar.”

İYİ HİZMET VERMEK NİYETİNDEYİZ

Altyapı çalışmalarını ciddi manada çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Acar, “Yılbaşında ciddi anlamda yangın söndürme malzemeleri aldık. 2017 yılı içerisinde de ilçelerimize yönelik bu malzemeleri daha çok artırmak, personellerimize daha iyi eğitim vererek, halkımıza daha iyi hizmet vermek niyetindeyiz. Bunları gerçekleştirmek için şu anda altyapı çalışmalarımızı ciddi manada sürdürüyoruz. İnşallah Malatya’mıza geçmiş yıllarda olduğu gibi en hızlı ve en güzel hizmeti vermek için devam etmeye gayret göstereceğiz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL