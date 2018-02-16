YÜKSEK KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT!

Yapılan açıklamada sıcaklıklarda ise 1 ila 3 derece artış beklendiği söylendi. Rüzgarların da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Malatya ilçelerinden 14 derece ile en yüksek sıcaklığın Doğanyol’da geçeceği tahmin edilirken 9 derece ile en düşük sıcaklıkların da Hekimhan, Kuluncak, Arguvan, Arapgir’de geçeceği belirtiliyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölgenin yükseklerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.busabahmalatya.com