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Malatya 13°
parçalı bulutlu
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YÜKSEK KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT!

Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceğini belirtti.

YÜKSEK KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT!

Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceğini belirtti.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 11:07
YÜKSEK KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT!

Yapılan açıklamada sıcaklıklarda ise 1 ila 3 derece artış beklendiği söylendi. Rüzgarların da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Malatya ilçelerinden 14 derece ile en yüksek sıcaklığın Doğanyol’da geçeceği tahmin edilirken 9 derece ile en düşük sıcaklıkların da Hekimhan, Kuluncak, Arguvan, Arapgir’de geçeceği belirtiliyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölgenin yükseklerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiMeteoroloji 13. Bölge MüdürlüğüParçalı Bulut
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