YUKARI TÜKÜRSEN BIYIK...

Hastane duraklarını eşit bir şekilde kullanmak istediklerini dile getiren Yeşiltepeli minibüsçüler, “Yolcularımız ‘Bizi neden hastaneye götürmüyorsunuz?’ derken, hastaneden çıkan hastalar ise bize, ‘Hastane yanınızda, siz neden yolcu almıyorsunuz?’ diye bize isyan ediyorlar” dedi.

Malatya Devlet Hastanesi (Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi) yapıldıktan sonra ortaya çıkan Yeşiltepe ve İstasyon minibüslerinin durak sorunu, Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte tekrar ortaya çıktı. Yeşiltepe’nin tam bitişiğinde yer alan Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne yolcu taşımak istediklerini ancak taşımadıklarını dile getiren Yeşiltepeli minibüsçüler ve Yeşiltepeli minibüsçülere destek veren Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, BUSABAH’a konuşarak, önemli açıklamalarda bulundular.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine belirli bir güzergah verdiğini hatırlatan Minibüsçü Özgür Yeniceli, Belediyenin bu durakları belirlerken, durağın yetkisini almadığını öne sürdü.

DURAKLARI EŞİT ŞEKİLDE KULLANMAK İSTİYORUZ

Diş Hastanesi durağına kadar çalışmak istediklerini dile getiren Yeniceli, şunları kaydetti:

“Minibüsçüler kendi arasında anlaşmıştı. Yeşiltepe ve İstasyon minibüsleri, 3’er araba hastane duraklarında çalışacaklardı. Biz minibüsçüler razılaşmıştık. Şimdi sadece İstasyon minibüslerin çalışmasına izin verdiler, Yeşiltepe minibüslerinin hastane tarafına gitmesine izin vermiyorlar. Şimdi de minibüs sahipleri belediyeye gittiler. Bir çözüm bulunmasını istiyorlar. Biz mahalle yolcularımızı bile getiremiyoruz. Yeşiltepe minibüsleri de, İstasyon minibüsleri de bu duraklarda beklesin. Ama İstasyon minibüsleri duraklara sahip çıkıyor. Normalde İstasyon minibüslerinin durak yeri Tren Garı’nın önü. Yeşiltepeli hastalar minibüslerle hastaneye gelmek istiyorlar ancak biz getiremiyoruz. Malatya Devlet Hastanesi yeni yapıldığı zaman yine böyle bir şey oldu, bize ceza yazdılar. Yolcularımız ‘Bizi neden hastaneye götürmüyorsunuz?’ diye bize sitem ediyorlar. Hastaneden çıkan hastalar bize, ‘Hastane yanınızda siz neden yolcu almıyorsunuz?’ diye bize isyan ediyorlar. Halbuki bize yasak, bizi bu duraklara bırakmıyorlar. Bizler eşit şekilde bu durakları kullanmak istiyoruz.”

YENİDEN BİR KARAR ALINIR

Yeşiltepe minibüslerinin Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne kadar çalışmayacak diye bir kaidenin olmadığını belirten ve Yeşiltepeli minibüsçülere destek veren Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Yeşiltepeli hastaların da minibüsleri kullanmak zorunda olduğunu söyledi.

UKOME’nin aldığı kararı tekrar gözden geçirmesini isteyen Başkan Şahbaz, “Hastane Yeşiltepe sınırları içerisinde bulunuyor. Bu hastaneyi Yeşiltepeli muhtarlar olarak biz istedik zaten. Biz millet için bu hastaneyi istedik. Sağ olsunlar siyasiler Diş Hastanesi’nin bu bölgeye yapılması için yardımcı oldular. Eğer Yeşiltepeli vatandaşlar yürüyerek, soğukta ve sıcakta bu hastaneye kadar gidip gelecekse bizim harcadığımız emekler boşa çıkmış olacak. O hastane sadece İnönü Mahallesi’ne ait değil. Orası hem Yeşiltepe hem de İnönü Mahallesi sınırları içerisinde. Önceden İstasyon minibüsleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çalışıyordu. Bugün tam Yeşiltepe’nin burnunun dibinde olan Diş Hastanesi’ne Yeşiltepe minibüsleri giremiyor. Yeşiltepe minibüsleri de bu güzergahlarda mutlaka çalışmalı. Bizler bunun için muhtarlar olarak ne gerekiyorsa yaparız. UKOME’nin bu yönde kararı varsa bu karar neticede Allah yapısı değil, kul yapısıdır. Yeniden bir karar alınır. UKOME’nin aldığı her karar doğru diye bir şey yok. Bundan dolayı UKOME’nin aldığı bu kararı gözden geçirmeli, tekrar bir karar almalı. Burada şu kazansın, bu kazansın olmamalı. Burada Malatyalı kazansın olmalı” diye konuştu.