Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115085
ALTIN
161.259
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.3540
EURO
4.6827

YUFKACILAR DENETİM İSTİYOR!

Yufka imalat eden yerlerin çoğunun ruhsatsız olduğunu ve denetimlerinin yeterince yapılmadığını ileri süren Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler ve İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Fırıncıların fayansı yerinden çıksa ceza veriliyor. Bu uygulama gıda üretilen her yerde yapılsın. Burada bir ayrım olmasın. Ben yetkililerimizden denetimleri ciddi bir titizlikle yapmalarını istiyorum” dedi.

YUFKACILAR DENETİM İSTİYOR!

Yufka imalat eden yerlerin çoğunun ruhsatsız olduğunu ve denetimlerinin yeterince yapılmadığını ileri süren Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler ve İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Fırıncıların fayansı yerinden çıksa ceza veriliyor. Bu uygulama gıda üretilen her yerde yapılsın. Burada bir ayrım olmasın. Ben yetkililerimizden denetimleri ciddi bir titizlikle yapmalarını istiyorum” dedi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 14:36
YUFKACILAR DENETİM İSTİYOR!

Göreve yeni başlayan Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler ve İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, yufka imalathanelerinde yapılan denetimlerin titizlikle yapılmasını istedi. BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Başkan Büyükelçi, yufkaların imal edildiği yerlerde denetim yapıldığını hiç düşünmediğini ileri sürdü.

Yufka imalathanelerinin çoğunun ruhsatsız olduğunu savunan Başkan Büyükelçi, ruhsatlı olan yufka imalathanelerinden fırınlarda aranan şartların aranmadığını öne sürdü.

ODALARIN DENETİM YAPMA HAKKI YOK

Geçmişte denetimlerin çok sıkı yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükelçi, şunları kaydetti:

“Bir sacı götürüp 30 metrekarelik bir dükkanda lavabosu, tuvaleti, soyunma odası olmayan yerlerde yufka yapıyorlar. Yufka da ekmek ve gıda. Gıda üretimlerinin bu tür yerlerde yapılmaması gerekiyor. Malatya’da 100’ün üzerinde yufka yapan imalathane olduğunu düşünüyorum. Bu da çok yüksek bir rakam. Odaların denetim yapma hakkı yok. Şimdi öyle bir şey yok. Denetimler o zamanlar bayağı sıkıydı. Yufka imalat edenle yerlere belirli bir standart getirilmesi gerekiyor. Yufka da bir gıda. Eğer bunda bir yanlışlık olursa kimi kimden soracaklar. Ruhsat yok. çoğunun maliye, oda kayıtları yok. Kayıtsız şartsız yufka yapmaya devam ediyorlar. Fırıncıların fayansı yerinden çıksa, fırıncıya ceza veriliyor. Zaten verilsin de bunu kabul ediyorum. Ama bu uygulama gıda üretilen her yerde yapılsın. Burada bir ayrım olmasın. Ben yetkililerimizden denetimleri ciddi bir titizlikle yapmalarını istiyorum.” busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
YufkaYufka Imalat Eden YerlerMalatya Fırıncılar Unlu Maddeler Ve İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet BüyükelçiMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayısı kavgası mahkemeye taşındı
Kayısı kavgası mahkemeye taşındı
Başkan Polat Kültür Sarayı projesini Çalık’a anlattı
Başkan Polat Kültür Sarayı projesini Çalık’a anlattı
TEKSTİL SEKTÖRÜNE YETİŞMİŞ ELAMAN KAZANDIRILIYOR
TEKSTİL SEKTÖRÜNE YETİŞMİŞ ELAMAN KAZANDIRILIYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim