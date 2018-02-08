YUFKACILAR DENETİM İSTİYOR!

Göreve yeni başlayan Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler ve İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, yufka imalathanelerinde yapılan denetimlerin titizlikle yapılmasını istedi. BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Başkan Büyükelçi, yufkaların imal edildiği yerlerde denetim yapıldığını hiç düşünmediğini ileri sürdü.

Yufka imalathanelerinin çoğunun ruhsatsız olduğunu savunan Başkan Büyükelçi, ruhsatlı olan yufka imalathanelerinden fırınlarda aranan şartların aranmadığını öne sürdü.

ODALARIN DENETİM YAPMA HAKKI YOK

Geçmişte denetimlerin çok sıkı yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükelçi, şunları kaydetti:

“Bir sacı götürüp 30 metrekarelik bir dükkanda lavabosu, tuvaleti, soyunma odası olmayan yerlerde yufka yapıyorlar. Yufka da ekmek ve gıda. Gıda üretimlerinin bu tür yerlerde yapılmaması gerekiyor. Malatya’da 100’ün üzerinde yufka yapan imalathane olduğunu düşünüyorum. Bu da çok yüksek bir rakam. Odaların denetim yapma hakkı yok. Şimdi öyle bir şey yok. Denetimler o zamanlar bayağı sıkıydı. Yufka imalat edenle yerlere belirli bir standart getirilmesi gerekiyor. Yufka da bir gıda. Eğer bunda bir yanlışlık olursa kimi kimden soracaklar. Ruhsat yok. çoğunun maliye, oda kayıtları yok. Kayıtsız şartsız yufka yapmaya devam ediyorlar. Fırıncıların fayansı yerinden çıksa, fırıncıya ceza veriliyor. Zaten verilsin de bunu kabul ediyorum. Ama bu uygulama gıda üretilen her yerde yapılsın. Burada bir ayrım olmasın. Ben yetkililerimizden denetimleri ciddi bir titizlikle yapmalarını istiyorum.” busabahmalatya.com