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YSK Malatya İl Seçim Müdürü açığa alındı

Sosyal medya hesabından CHP lideri ile ilgili paylaşımda bulunduğu ileri sürülen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun açığa alındı.

01 Şubat 2017 Çarşamba 14:49
YSK Malatya İl Seçim Müdürü açığa alındı

  Yüksek Seçim Kurulu Malatya İl Müdürü Gürsel Dursun’un açığa alındığı öğrenildi. Dursun’un açığa alınmasının sebebinin ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı “Vallahi evet, billahi evet, tallahi evet. Kılıçdaroğlu’nun başı için, fakir fukaranın aşı için, anaların gözyaşı için, şehitlerin naaşı için” paylaşımı olduğu belirtiliyor.

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun kişisel sosyal medya hesabından payklaştığı ‘Kılıçdaroğlu’nun başı için evet’ mesajının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından dün İl Seçim Müdürü Dursun’un açığa alındığı öğrenildi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ
  Önceki gün sosyal medya hesabındaki paylaşım hakkında gazetemize açıklamada bulunan Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun, ‘Kılıçdaroğlu’nun başı için evet’ paylaşımını kendisinin paylaşmadığını 12 yaşındaki çocuğunun paylaştığını dile getirmişti. Çocuğunun yaptığı çocukluk nedeniyle linç edildiğini belirten Dursun, bu paylaşımdan dolayı öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasından özür dilediğini gazetemize açıklamıştı.

DURSUN NE PAYLAŞMIŞTI?
  Dursun’un açığa alınmasına sebep olan paylaşım ise, “Vallahi evet, billahi evet, tallahi evet. Kılıçdaroğlu’nun başı için, fakir fukaranın aşı için, anaların gözyaşı için, şehitlerin naaşı için” şeklindeydi. 

MUTLU SARIGÜL
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