Yöresel Ürünler Fuarı örnek oluyor

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüzde 50 civarında artan girdi maliyetleri, pazardaki daralmalar pazarı kısıtlayan, daraltan, küçülten etkiye sahip olmalıyken, bunun İl İl Yöresel Ürünler Fuarı’ndaki etkisinin sınırlı olması yüzleri güldürdü. Esnaf ise Malatyalıların fuara olan yoğun ilgisinden memnun.

“ŞİFA SATIYORUZ”

Her yıl hem “Tarım” hem de “İl İl Yöresel Ürünler” fuarlarına katıldığını belirten bir firma yetkilisi Aysel Özer, fuardan çok memnun olduklarını, fuarın reklamının çok iyi yapıldığını, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti. Özer, “3 senedir hem Tarım Fuarı’na hem de Yöresel Ürünler Fuarı’na katılıyoruz. Üç yıl önce Malatya’ya ilk geldiğimizde Uşak tarhanası pek tanınmıyordu. Malatya yöresine ait bir tarhana vardı ama Uşak tarhanasını Malatya’da biz tanıttık. Standımızda yaptığımız ikramlarla hatırı sayılır bir müşteri kitlesi yakaladık. Biz şifa satıyoruz. Tarhanamızı steril ortamlarda üretiyoruz. Kaliteden ödün vermiyoruz. Tamamen doğal bir ürün sunuyoruz. Coğrafi ürün patenti aldığımız ürünümüzü Uşak’ta kendi tesislerimizde 3 çeşit; acı, tatlı ve bebek tarhanası olarak üretiyoruz. Fiyatlarımızı girdi maliyetlerinin artmasına rağmen geçen yılki seviyede tuttuk. Bu yıl fuar standımızda bir yenilik yaptık. Tarhanayla birlikte standımıza sebze kurusu ve zeytin çeşitlerini de ekledik. Satışlardan ve fuar ortamından ve ilgisinden memnunuz” sözlerini kaydetti.

“DİĞER İLLERE ÖRNEK OLUYOR”

Bir firma yetkilisi Akif Özkan Bey ise İl İl Yöresel Ürünler Fuarı hakkında düşüncelerini anlattı. Özkan, “Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İl İl Yöresel Ürünler Fuarı’na dört yıldır katılıyoruz. Her sene daha iyi bir organizasyonla karşılaşmamız sevindirici. Fuar tanıtım reklamları gayet iyi. Bu da fuar ortamına olumlu katkı sunuyor” diye konuştu.

Esnaflardan Burak Şakar, “Satışa sunduğumuz ürünleri Bursa Orhangazi’de kendi işletmemizde üretiyoruz. Kaliteden ödün vermiyoruz. Gelen müşterimiz fuar süresince birkaç defa gelip ürün alabiliyor. Satışlarımız çok iyi. Müşterilerimiz devamlılık arz ediyor. Geçen seneye göre birkaç ürün dışında fiyatlarımız değişmedi. Direkt aracısız müşteri ile temasta olduğumuz için fiyatlar çok makul karşılanıyor. Fuar ortamından çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

“ÜRÜNLERİMİZ TAMAMEN ORGANİK VE DOĞAL”

Fındık ezmesi, acuka, kızılcık ve alıç marmelatı, yaban eriği ve kuşburnu marmelatı, elma sirkesi gibi tamamen doğal ürünler sattıklarını söyleyen bir firma yetkilisi İbrahim Dokuyucu da, “Bu fuara ilk kez katılıyoruz. Potansiyel çok iyi, yoğunluk oldukça etkili. Esnaf olarak memnunuz. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.