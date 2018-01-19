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YOLU KAPANAN MAHALLELER VAR

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Malatya’da 300’e yakın mahalle yolu ulaşıma kapandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 40 ekiple yol açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 

YOLU KAPANAN MAHALLELER VAR

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Malatya’da 300’e yakın mahalle yolu ulaşıma kapandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 40 ekiple yol açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 16:24
YOLU KAPANAN MAHALLELER VAR

Kent merkezine karla karışık, kırsal ve yüksek kesimlere kar yağışının etkili olması dolayısıyla özellikle kırsal mahalle yollarının birçoğu ulaşım kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için de Malatya Büyükşehir Belediyesi yoğun bir mesaiye başladı.
Haftalar öncesinde kar yağışına karşı önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarından sonra harekete geçerek Malatyalıların yağışlardan olumsuz etkilenmeleri için çeşitli önlemler aldı.
"Yağışla birlikte çalışmalara başladık"
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarındaki karla mücadele çalışmalarını denetleyip, alınan önlemler ve yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sonbahar başta olmak üzere kış mevsiminin ilk aylarının yağışsız geçtiğini belirterek, Şubat ayı ile ilkbahar aylarının yağışlı geçmesini beklediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin kar yağışıyla birlikte sahada çalışmaya başladığını ifade eden Başkan Çakır, “Şuan 300’ün üzerinde mahalle yolumuz kapalı, ekiplerimiz kritik noktalar başta olmak üzere her yere müdahale ediyorlar. Bu çalışmaları 40 ekip, 314 personel ve 200’ün üzerinde iş makinesiyle yürütüyoruz. Tuzlama çalışmalarında kullanmak üzere 7 bin ton dolayında tuz alarak, kullanıma hazır halde bekletiyoruz. Kar temizleme çalışmalarımızın yanı sıra bazı ilçelerimizde hasta vatandaşlarımızın acil çağrılarına da anında müdahale ettik. Kırsal ve yüksek bazı kesimlerde fırtına ve tipi nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Yağışın durumuna göre 7-24 sahada çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

 

İHA

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