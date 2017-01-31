31 Ocak 2017 Salı

Yolların akıbeti bu yıl belli olacak

Malatya’da 2016 yılı yatırım programına teklif edilen 334 kilometrelik yolun akıbeti 2017’ye kaldı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 13:42
Yolların akıbeti bu yıl belli olacak

  Karayolları tarafından 2016 yılı yatırım programına teklif edilen ancak yatırıma alınmayan 334 kilometrelik yolun 2017 yılında yatırım programına alınması bekleniyor. Karayolları tarafından 2016 yatırım programına teklif edilen Malatya-Sincik yolun (60 kilometre), Arguvan-Yoncalı (Arapgir-Divriği) ayrım- yolu (41 kilometre), Pütürge-Doğanyol yolu (27 kilometre), Sürgü-Çelikhan yolu (17 kilometre), Arguvan-Yoncalı (Arapgir-Divriği) ayrımı-yolu (41), Doğanşehir- Akçadağ yolu (35 kilometre),Yazıhan Ayrımı-Arguvan, Arapgir, Belediye Hududu yolu (99 kilometre) ve Darende-Kuluncak yolu (46 kilometre) yol olmak üzere 334 kilometrelik yolun 2017 yılı içerisinde yatırım programına alınması bekleniyor.  

İKİ YOLUN PROJESİ TAMAM 
  Teklif edilen ve yatırım programı içerisinde yer almayan ancak projeleri önceki yıllarda hazırlanan Yazıhan ayrımı-Arguvan-Arapgir yolu, Sürgü-Çelikhan yolunun alt ihalelerinin tamamlandığı öğrenildi.  

PROJE BEDELLERİ
  İhale bekleyen 8 adet proje ile projelerin bedeli ise şöyle:

Pütürge-Doğanyol Yolu (27 kilometre): Yatay-düşey onaylı proje çalışmaları devam ediyor. Proje bedeli:4 6 milyon TL
Doğanşehir – Akçadağ yolu (35 kilometre): Projesi ihale edilecek. Proje bedeli 60 Milyon TL.
Sürgü-Çelikhan Yolu (17 kilometre): Projesi var. Proje bedeli 25 milyon TL.
Darende-Kuluncak yolu (46 kilometre): Projesi var. Proje bedeli 93 milyon TL
Doğanşehir giriş-çıkışı (9 kilometre): Projesi yok. Proje bedeli 18 milyon TL.
Yazıhan ayrımı-Arguvan-Arapgir yolu (99 kilometre): Projesi var. Proje bedeli: 441 milyon TL.
Malatya-Sincik yolu (60 kilometre 2A): Projesi yok. Proje bedeli: 140 milyon TL.
Arguvan-Yoncalı (Arapgir-Divriği) ayrım- yolu: Projesi yok. Proje bedeli: 81 milyon TL.

TAHİR ÖZÇELİK
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