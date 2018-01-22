Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116055
ALTIN
163.089
DOLAR
3.8080
STERLİN
5.2877
EURO
4.6612

YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

18 Ocak Perşembe günü Malatya genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan yolları açmak için kesintisiz mesai yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, kapanan yolların tamamını ulaşıma açtı. 

YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

18 Ocak Perşembe günü Malatya genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan yolları açmak için kesintisiz mesai yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, kapanan yolların tamamını ulaşıma açtı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Ocak 2018 Pazartesi 12:30
YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

Geceli gündüzlü çalışmalar yaparak özellikle kırsal mahallelerde kapanan tüm yolları açan Büyükşehir Belediyesi 3 günlük süre zarfında 4 bin 857 kilometrelik karla mücadele çalışması yaptı. Şehir merkezinin yüksek noktalarında karla mücadele çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi TOKİ konutları, Beydağı Mahallesi, Kernek, İnderesi, Tecde, Yeşilyurt ve Yıldıztepe Mahallelerinde buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları da yaptı.


İlçeler ve kırsal bölgelerde daha etkili olan kar yağışından sonra kapanan birçok yolu açan Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve tipiden dolayı kapanan yolları gün içinde birçok kez açmak zorunda kaldı.
200’e yakın iş makinesiyle karla mücadele eden Büyükşehir Belediyesi bu çalışmaların yanı sıra acil çağrılara da anında müdahale ederek vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Büyükşehir Belediyesi 3 günlük sürede 30’un üzerinde acil çağrıya müdahale etti.


Hekimhan’ın Girmana mahallesinde yaşayan şeker hastası Suzan Doğan, Doğanşehir’in Fındıklı Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki kalp hastası Doğan Öcal ile Darende’nin Ayvalı Mahallesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören 54 yaşındaki Güllü Boyraz için zamanla yarışan büyükşehir ekipleri 3 hastanın da ambulansla sevkini sağladı.

 

İHA

Son Güncelleme: 22.01.2018 12:32
Anahtar Kelimeler:
BusabahMalatyaMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİUlaşıma AçıldıYolKar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O YENİDEN BAŞKAN
O YENİDEN BAŞKAN
SONUNDA KALDIRILDI
SONUNDA KALDIRILDI
50 PERSONEL ALINACAK
50 PERSONEL ALINACAK

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim