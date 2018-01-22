YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

Geceli gündüzlü çalışmalar yaparak özellikle kırsal mahallelerde kapanan tüm yolları açan Büyükşehir Belediyesi 3 günlük süre zarfında 4 bin 857 kilometrelik karla mücadele çalışması yaptı. Şehir merkezinin yüksek noktalarında karla mücadele çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi TOKİ konutları, Beydağı Mahallesi, Kernek, İnderesi, Tecde, Yeşilyurt ve Yıldıztepe Mahallelerinde buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları da yaptı.



İlçeler ve kırsal bölgelerde daha etkili olan kar yağışından sonra kapanan birçok yolu açan Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve tipiden dolayı kapanan yolları gün içinde birçok kez açmak zorunda kaldı.

200’e yakın iş makinesiyle karla mücadele eden Büyükşehir Belediyesi bu çalışmaların yanı sıra acil çağrılara da anında müdahale ederek vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Büyükşehir Belediyesi 3 günlük sürede 30’un üzerinde acil çağrıya müdahale etti.



Hekimhan’ın Girmana mahallesinde yaşayan şeker hastası Suzan Doğan, Doğanşehir’in Fındıklı Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki kalp hastası Doğan Öcal ile Darende’nin Ayvalı Mahallesinde yaşayan ve kanser tedavisi gören 54 yaşındaki Güllü Boyraz için zamanla yarışan büyükşehir ekipleri 3 hastanın da ambulansla sevkini sağladı.



