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YOLLAR DAHA GÜVENLİ

Malatya genelinde yol sorunlarının çözümü noktasında önemli çalışmalar yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda 48 köprü yaparak, hizmete sundu. 

YOLLAR DAHA GÜVENLİ

Malatya genelinde yol sorunlarının çözümü noktasında önemli çalışmalar yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda 48 köprü yaparak, hizmete sundu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Mart 2018 Çarşamba 14:18
YOLLAR DAHA GÜVENLİ

Büyükşehir sürecinden sonra kırsal-merkez ayrımı yapmadan Malatya genelinde hizmet atağına kalkan Büyükşehir Belediyesi, Malatya’ya birçok yeni köprü kazandırdı. 2015 yılında 15, 2016 yılında 14, 2017 yılında da 19 olmak üzere toplamda 48 köprü yapan Büyükşehir Belediyesi yaptığı bu köprülerle yolları güvenli hale getirdiği gibi mesafeleri de kısaltarak milli sermayeye de önemli katkılar sağladı. 
Coğrafik yapısı nedeniyle 12 köprüyle en çok köprü Pütürge ilçesine yapılırken, Darende ilçesine 7, Battalgazi, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerine 5, Kale ilçesine 3, Akçadağ’a 3, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerine 2, Arapgir ve Doğanyol ilçelerine de 1’er köprü kazandırıldı. 
48 köprü’nün yapımına 11 milyon 145 bin lira harcayan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında yapılacak köprüler için de proje çalışmalarına devam ediyor. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
48 KöprüMalatya BelediyesiMalatya Busabah
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