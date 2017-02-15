Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi’nde yol genişletme ve stabilize çalışmaları sürdürülüyor.

YOLLARIMIZ AÇILDI

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade ettiler. Mahalle sakinlerinden Naci Menteş, bu güne kadar böyle bir hizmet almadıklarını belirterek, “1971 yılından beri buradayım. Bu zamana kadar böyle bir çalışma daha önce görmedik. Yollarımız açıldı” dedi.

Mahalle sakinlerinden Emin Menteş ise, yapılan hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “1971 yılında buralara geldik. Daha önce yollarımız vardı ancak çok yetersizdi. Son çalışmaların ardından köyümüz oldukça güzel oldu” ifadelerini kullandı.

YOL SIKIŞTIRMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Düzyol Mahalle Muhtarı Aziz Alahan da, “Köyümüzde 2-3 kilometrelik yol çalışması, bu çalışmalar içinde yol genişletme çalışmaları ve yol sıkıştırma çalışmaları yapılacak. Battalgazi Belediyesi’nin çalışmaları başladı. Sıkıştırma çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarının da bir an önce yapılmasının beklentisindeyiz. Asfaltlama da yapılırsa mahallemiz oldukça güzel hizmetler alacaktır. Çalışmalar biterse vatandaşlarımızın memnuniyeti daha da artacaktır. İnşallah yollarımıza asfalt serimi de yapılırsa sorunumuz kalmayacak” diye konuştu.



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