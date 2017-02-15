15 Şubat 2017 Çarşamba

Yol yapım çalışmaları devam ediyor

Battalgazi Belediyesi, ilçenin muhtelif bölgelerinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi’nde yol genişletme ve stabilize çalışmaları yapılıyor.

14 Şubat 2017 Salı 12:20
Yol yapım çalışmaları devam ediyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi’nde yol genişletme ve stabilize çalışmaları sürdürülüyor.

YOLLARIMIZ AÇILDI
  Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade ettiler. Mahalle sakinlerinden Naci Menteş, bu güne kadar böyle bir hizmet almadıklarını belirterek, “1971 yılından beri buradayım. Bu zamana kadar böyle bir çalışma daha önce görmedik. Yollarımız açıldı” dedi.

Mahalle sakinlerinden Emin Menteş ise, yapılan hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “1971 yılında buralara geldik. Daha önce yollarımız vardı ancak çok yetersizdi. Son çalışmaların ardından köyümüz oldukça güzel oldu” ifadelerini kullandı.

YOL SIKIŞTIRMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK
  Düzyol Mahalle Muhtarı Aziz Alahan da, “Köyümüzde 2-3 kilometrelik yol çalışması, bu çalışmalar içinde yol genişletme çalışmaları ve yol sıkıştırma çalışmaları yapılacak. Battalgazi Belediyesi’nin çalışmaları başladı. Sıkıştırma çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarının da bir an önce yapılmasının beklentisindeyiz. Asfaltlama da yapılırsa mahallemiz oldukça güzel hizmetler alacaktır. Çalışmalar biterse vatandaşlarımızın memnuniyeti daha da artacaktır. İnşallah yollarımıza asfalt serimi de yapılırsa sorunumuz kalmayacak” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya