Battalgazi Mahallesi Başdemir Sokak’ta yol ortasında bulunan elektrik direği kazalara davetiye çıkarıyor. Birçok kazanın oluşumuna neden olan direk, sokak sakinleri tarafından defalarca dile getirilmesine rağmen halen yerinde duruyor.

DÖRT YOL NOKTASINDA…

Bu anlamda söz konusu direğin birçok kazaya neden olduğunu söyleyen sokak sakinlerinden Yusuf Deniz, “Bu direk dört yol noktasında bulunuyor. Burası aynı zamanda fabrika girişi. Yani çok aktif bir nokta. Bu anlamda çok ciddi kazalar yaşanıyor. Zaten birçok kaza da yaşandı. Biz çok rahatsızız ama bu direk için kılını kıpırdatan yok. Muhtara durumu iletiyoruz, kendisi konuyla hiç ilgilenmiyor” dedi.

Öte yandan Başdemir Sokak sakinleri direkten dolayı çok ciddi sıkıntılarının olduğunu ifade ettiler. Yetkili birimlerin bu sıkıntıya çözüm bulmasını isteyen sokak sakinleri, bir muhatap bulamadıklarından da yakındılar.

SELAHATTİN BAYRAK