YOL ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, TOKİ Konutlarının bulunduğu Yavuz Selim mahallesindeki yol yenileme ve açma çalışmaları ile Bostanbaşı mahallesindeki imar yolu açma çalışmalarını yerine inceledi. Yolların kaliteli olmasının kentin ve ilçenin ticari, ekonomik ve sosyal hayatına direkt etki ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Her mahallede yapılan çalışmalarla planlı bir şekilde yollarımızı yeniliyoruz. İlçemizdeki araç ve yaya trafiğini daha konforlu hale getirmek adına kalıcı çözümler getirirken, dört yıl içerisinde sürdürdüğümüz imar yolu açma, yol genişletme, yolların bakım ve tamiratları kapsamında, 279 bin 828 ton sıcak asfalt dökümü, 205 bin 359 metre stabilize yol, 264 bin 050 metre sathi kaplama, 641 bin 647 metrekare kilit taşı, 11 bin 232 metreküp perde duvar, 59 bin 410 metrekare doğal taş, 47 bin 743 metreküp taş duvar, 8 bin 610 metre bisiklet yolu yaparken, 68 bin 075 metre imar yolu açtık. Herkesin gıptayla bakacağı Yeşilyurt’u gelecek nesillere bırakmak için çok yoğun çalışıyoruz. Yollarımızın kaliteli olması kentimizin gelişimini, ekonomisini ve ticaretini olumlu etkilemektedir” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’un doğru planlama ile sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü hatırlatan Polat, “Yeşilyurt’u bölgede ve Türkiye’de örnek alınacak ilçe hüviyetine ulaştırmak amacıyla dört yıllık sürede yatırımlarımızı hız kesmeden, kaliteden ödün vermeden, devam ettiriyoruz. İlçemizin dört bir tarafında devam eden değişim ve yenileme çalışmalarımızla yaşam standardını yükseltiyoruz. Malatya’nın ve Yeşilyurt’un yaşamsal vizyonunu daha iyi bir seviyeye çıkarmak için ulaşım ağının konforlu hale getirilmesine önem veriyoruz. Stratejik planlamamızda her yıl için ortaya koyduğumuz 10 km imar yolu açma hedefimizin üzerine çıktık ve bugüne kadar 68 bin 075 metre imar yolu açarak ulaşım ağımızın daha da güçlenmesini sağladık” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Tecde ile MAŞTİ arasında açılan ve şehir trafiğini rahatlatacak, prestij bir çalışma olan Yüzakı caddemizin açılma sürecinde Karakavak mahallemizde yaptığımız şuyulandırma çalışmalarının çok büyük önemi vardır. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarına bu aşamada önemli destekler sağladık. Yüzakı caddemiz AK Belediyecilik açısından hepimizin yüz akıdır, 50 metre genişliğindeki caddemiz cetvel gibi çizilmiş görüntüsüyle bu bölgemizde yoğunlaşan araç trafiğini rahatlatmıştır" dedi. Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyesi Fen İşler Müdürlüğüne bağlı asfalt ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafına hizmet ulaştırmaktadır. Bostanbaşı mahallesindeki imar yolu açma ile Yavuz Selim mahallesinde yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Yeşilyurt Belediyesi olarak mesai mefhumu tanımadan kentimizin ve ilçemizin değişim sürecine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Havaların güzel olmasıyla birlikte asfalt ve sathi kaplama ekiplerimiz planlamada yer alan cadde ve sokaklardaki hizmetlerimizi artırarak sürdürecek. Saha çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren başta Başkan Yardımcılarımız olmak üzere Birim Müdürlerimize ve personellerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.