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YOL ÇALIŞMALARI TAM GAZ...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde yapılan imar yolu ve servis yolu açma çalışmalarını yerinde inceledi. 

YOL ÇALIŞMALARI TAM GAZ...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde yapılan imar yolu ve servis yolu açma çalışmalarını yerinde inceledi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 17:56
YOL ÇALIŞMALARI TAM GAZ...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ve Fen İşleri Müdürü Fuat Gözeneli ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde yapılan imar yolu ve servis yolu açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgiler aldı.

Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, imar yolu ve servis yolu açma çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Battalgazi Belediyesi Fen İşleri ekibimiz, Malatya’nın her yerinde, sahanın her noktasında görev anlayışı içerisinde görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Şu anda Araştırma Hastanesi karşısındaki servis yolu, stadyuma bağlı olacak ve aynı zamanda çevre yoluna paralel bir servis yolu olma hasabiyle buranın da stadyuma bağlantısı ve diğer Bulgurlu yoluna bağlanma noktasında arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Geçtiğimiz günlerde 30 metre genişliğindeki Çamurlu yolunun çalışmaları yapıldı, bitirildi. Hemen akabinde yine bu bölge içerisinde Pınarbaşı Yıkılhan ile ilgili ayrı bir giriş yolu ve diğer taraftan da yeni yol diye tabir ettiğimiz Pınarbaşı göletine bağlanacak yolun çalışmaları bitirildi. Netice itibariyle Fen İşlerimiz durmak yok yola devam anlayışı içerisinde gayret ve çaba göstermekteler. Ben arkadaşlarımızın çalışmalarını kutluyorum. Bu yolunda Malatyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

 

İHA

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BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKANBattalgazi Ilçesine Bağlı Çamurlu MahallesiMalatya
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