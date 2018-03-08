YOK OLMAYA YÜZ TUTSADA ...

Tekrar eskiye dönüş olduğunun altını da çizen Karaş, vatandaşlara tavsiyelerde de bulunarak, “Vatandaşlarımız bence bakırı bırakmasınlar, bakır sağlıktır” dedi.

Geçmişten günümüze kadar kalaycılık mesleği, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında gösterilse de bu mesleğe devam eden birçok kalaycı bulunuyor. Türkiye’nin her iline ailesiyle birlikte giderek kalaycılık yapan Karaş ve Dirikurt ailesi bu mesleğe devam eden kalaycılar arasında. Dün de Malatya’ya gelerek kalay işlerine başlayan Karaş ve Dirikurt ailesi, bir hafta daha Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin arkasında vatandaşlara hizmet verecekler.

SecanDirikurt’la kuzen olduklarını belirten ve 1 haftalığına Malatya’ya gelerek kalaycılık yaptıklarını dile getiren Recep Karaş isimli kalaycı, aslen Bursalı olduklarını söyledi.

SADECE 3 İLE GİDEMEDİK

Talebin çok fazla olduğunu ifade eden Karaş, şunları kaydetti:

“Yalova’da yaşıyoruz. Dededen kalan bir meslek. Ailemizle birlikte kendi aracımızla il il dolaşıyoruz. Bursa’da, Maraş’ta, İstanbul’da, Yalova’da dükkanımız var. Dükkanları büyüklerimiz işletiyor. İl il dolaşmak bizim için çok zor. İnsanların bizlere kalaylanacak eşyalarını getirmektense biz insanların ayağına gitmeyi uygun buluyoruz. Bizim girmediğimiz sadece 3 il kaldı. Şırnak, Hakkari ve Tunceli. Biz ailece gezdiğimiz için biraz o illere gitmeye çekiniyoruz. Malatya gibi güzellerde bu işi yapmak bizim için daha iyi. Zabıtalarla şimdiye kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Biz kalay yaptığımız yeri temiz tuttuğumuz için hiçbir problemle karşılaşmıyoruz. En küçük parçalar 5 TL’den başlıyor, 50 TL’ye kadar bakır eşya kalaylıyoruz. Talep çok fazla. Çünkü bakır eşyaya tekrar bir geri dönüşüm oluyor. Çünkü eskiye tekrar bir dönüş olacak. Yeni eşyalar çıktığı için bakır eşyalara ilginin azaldığı yönündeki söylentiler bir kelime oyunu oldu.”

İLK ÖNCE TEMİZLİYORUZ

Kalayı nasıl yaptıklarını da kısaca anlatan ve vatandaşlara da tavsiyede bulunan Karaş, “Kalay yapılacak eşyayı ilk önce temizliyoruz. Kumla ovalıyoruz. Kullandığımız kalay çubuk kalay. Yüzde 100 en iyi kalay. Körük yardımıyla ateşi harlayıp kalay işlemine başlıyoruz. Eşya kalaylandıktan sonra kullanmaya bağlı olarak 1-2 yıl kalaylanmıyor. Bakır eşya kalay yapıldıktan sonra bakırın kırmızısı çıkana kadar vatandaşlarımız kullansın. Biz bir hafta buradayız. Vatandaşlarımız bence bakırı bırakmasınlar. Bakır sağlıktır. Alüminyum, döküm ve çelik bence tehlikeli. Bizim kullandığımız kaşık bile bakır” şeklinde konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi